Hangi yıl sigortalı olanlar emekli sayılacak? 48-49 yaşında olanlar emekli olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tek formül ne?

HOLLANDA VE ALMANYA FORMÜLÜ NEDİR?

Bakan Bilgin'in açıklaması ile emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için formüller de sınırlanmış oldu. Hatta, Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, masada tek bir formül var. Peki, nedir bu formül? Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan şöyle açıkladı:

Genelinde, EYT'lilere her yıl emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak, emeklilik hakkı verilmesi ki, bu uygulamayı Finlandiya yapmış. Ancak Finlandiya'da bu şekilde emekli olanların sonradan emekli maaşlarında iyileştirme yapılmış, maaşlar yükseltilmiş. Bugün ise Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin çoğunda emeklilik yaşı 62 ila 65'lerde. Şunu da belirteyim, örneğin, Finlandiya'da en düşük emekli aylığı 1200-1500 avro arasında değişiyor ve bu maaşı alanlar geçinmekte zorlanıyor.