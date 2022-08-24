Hangi yıl sigortalı olanlar emekli sayılacak? 48-49 yaşında olanlar emekli olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tek formül ne?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar hükümetten gelecek adımları anbean takip ediyor. EYT için konuşulan Hollanda ve Almanya modeli hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Almanya ya da Hollanda formülü yok. Tek bir formül gündemimizde" ifadelerini kullanınca EYT'liler söz konusu formülün ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki kaç yılında sigortalı olanlar EYT'li sayılacak? 48-49 yaşında olanlar emekli olacak mı? İşte detaylar
Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili çalışmanın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:
"Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur."
Belli bir yaş sınırı olacak mı sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha çalışmamız sürüyor. Birçok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve Sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."
HANGİ YIL SİGORTALI OLANLAR EMEKLİ SAYILACAK?
Ahaber canlı yayınında EYT ile ilgili detayları paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Aslında kim EYT'li onun belirlenmesi lazım. Her 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'li kabul edilecek mİ? Bir ona bakmak lazım. EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar. Yani emeklilik için primini, yılını doldurmuş fakat yaşını bekleyenler. 1999 yılından önceki yasanın tekrar edilmesi isteniyor. Yani 5 bin günü dolduranlar emekli olsun. Ama öyle durumlar ortaya çıkıyor ki 5 bin günü, 25 yılı dolduramayanlar var. Erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün formülü ön planda" dedi.
48-49 YAŞINDA EMEKLİLİK OLACAK MI?
Erdem, "40'lı yaşlarda emeklilik olur mu onu bekleyip göreceğiz. Vatandaşlar tarafından böyle bir beklenti var. Yaşa hiç takılmasın günü dolduran emekli olsun istiyorlar. Orada da bir adaletin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok primi olan, az primi olan, bekleme süresi daha az olan, daha çok olan gibi. Yaş bekleme sürelerinin azaltılması gibi bir durum olabilir" ifadelerini kullandı.
HOLLANDA VE ALMANYA FORMÜLÜ NEDİR?
Bakan Bilgin'in açıklaması ile emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için formüller de sınırlanmış oldu. Hatta, Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, masada tek bir formül var. Peki, nedir bu formül? Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan şöyle açıkladı:
Genelinde, EYT'lilere her yıl emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak, emeklilik hakkı verilmesi ki, bu uygulamayı Finlandiya yapmış. Ancak Finlandiya'da bu şekilde emekli olanların sonradan emekli maaşlarında iyileştirme yapılmış, maaşlar yükseltilmiş. Bugün ise Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin çoğunda emeklilik yaşı 62 ila 65'lerde. Şunu da belirteyim, örneğin, Finlandiya'da en düşük emekli aylığı 1200-1500 avro arasında değişiyor ve bu maaşı alanlar geçinmekte zorlanıyor.