Emekliye 10 bin TL promosyon! Bankalar resmen yarışa girdi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Bankaların emeklilere promosyon yarışı kızıştı, 5 bankanın ödemesi 7 bin lira ve üzerine çıktı. Sadece promosyon isteyenlere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, emekli yakınını getirenlere de imkan sunuluyor. Bankalardan 10 bin liraya kadar ödeme alınabiliyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Emeklilerin banka promosyonu için bankaların yarışı büyüdü. Promosyon tutarları hızla yükselirken, 5 banka ödemeyi 7 bin lira ve üzerine taşıdı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. 'Sadece promosyon alırım' diyenler 7 bin 500 liraya varan para alırken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca ödeme yapılıyor.
Promosyon başvurusunu yapıp 1 emekli yakınını getiren 8 bin liraya varan ödeme alabilirken, emeklilerin eline maksimum 10 bin lira geçebiliyor. Bankaların 1.500 liranın altında maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:
* AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira veriyor. Emekli yakınını getirene 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. En çok 2 yakın getirilebiliyor. Promosyon başvurusu yapıp, bir yakını da getiren 7 bin 500 liraya varan ödeme imkanı elde ediyor. İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.