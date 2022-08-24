Tarihin en büyük konut projesinde detaylar netleşiyor! Dar gelirliye tam koruma... Hangi bölgelerde projeler olacak?

Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

240 AY VADELİ TAKSİTLER

Hiç evi olmayan vatandaşa, 240 ay vadeli ve uygun taksitlerle konut, arsa ve işyeri imkânı sunulacak.