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Tarihin en büyük konut projesinde detaylar netleşiyor! Dar gelirliye tam koruma... Hangi bölgelerde projeler olacak?

Türkiye Tarihinin en büyük konut projesi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı tarihi sosyal konut projesinde çok önemli kriterler de belirlendi. Ödeme planları nasıl olacak hangi bölgelerde konut yapılması planlanıyor? İşte detaylar...

24.08.2022 09:14 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:28
Tarihin en büyük konut projesinde detaylar netleşiyor! Dar gelirliye tam koruma... Hangi bölgelerde projeler olacak?

Türkiye Tarihinin en büyük konut projesi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı tarihi sosyal konut projesinde çok önemli kriterler de belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihin en büyük konut projesinde detaylar netleşiyor! Dar gelirliye tam koruma... Hangi bölgelerde projeler olacak?

Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

240 AY VADELİ TAKSİTLER

Hiç evi olmayan vatandaşa, 240 ay vadeli ve uygun taksitlerle konut, arsa ve işyeri imkânı sunulacak.

Tarihin en büyük konut projesinde detaylar netleşiyor! Dar gelirliye tam koruma... Hangi bölgelerde projeler olacak?

Ayrıca 81 ilde olacak sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

Tarihin en büyük konut projesinde detaylar netleşiyor! Dar gelirliye tam koruma... Hangi bölgelerde projeler olacak?

30 YAŞ ALTINA YÜZDE 20 KOTA

Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Tarihin en büyük konut projesinde detaylar netleşiyor! Dar gelirliye tam koruma... Hangi bölgelerde projeler olacak?

Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si 30 yaş altı gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı.

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