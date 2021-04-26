100.000 liraya kadar hemen hesaba geçiyor! Cepleriniz bayram edecek...
Kefil şartı dosya ücreti yok. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Bu nedenle de hangi bankaların kampanya yaptığı nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırıyor. Bankaların kimisi 50, kimisi 75, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. İş Bankası'nın 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi fırsatı merak konusu oldu.
26.04.2021 08:34
- Son Güncelleme: 04.05.2021 16:15
Dönem dönem nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi tekliflerini mercek altına alıyor. Kredi çekmek isteyenler hangi bankanın en uygun krediyi verdiğini araştırıyor. Bu nedenle de bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını mercek altına aldı. Bazı bankaların 100 bin liraya kadar 36 ay vadeyle kredi fırsatı dikkat çekti.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liradaki ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,93. 25 bin liradaki faiz oranı ise 1,84 olarak değişim gösteriyor.
50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951,58 TL olarak karşımıza çıkıyor.
100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 1,94 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 413 TL.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,80. Aylık taksit tutarı 1.006 TL