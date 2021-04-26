100.000 liraya kadar hemen hesaba geçiyor! Cepleriniz bayram edecek...

Kefil şartı dosya ücreti yok. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Bu nedenle de hangi bankaların kampanya yaptığı nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırıyor. Bankaların kimisi 50, kimisi 75, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. İş Bankası'nın 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi fırsatı merak konusu oldu.

26.04.2021 08:34 - Son Güncelleme: 04.05.2021 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





