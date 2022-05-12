Kabul edildiği an taban maaş 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE tahminiyle emekli - memur ek zam hesabı! 18,5 milyonun maaş tablosu belli oldu!

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanmış durumda. Ocak'da zamlı maaşını alan emekli ve memur vatandaşlar şimdi Temmuz zammını bekliyor ve enflasyon verilerini sıkı takip edip hesaplamaları inceliyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte merak edilenler!