Kabul edildiği an taban maaş 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE tahminiyle emekli - memur ek zam hesabı! 18,5 milyonun maaş tablosu belli oldu!
Bu yılın ikinci zammı büyük bir merakla bekleniyor. Temmuz ayında zam alacak emekli ve memurlar için ek artış konusu günceme geldi. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak ve maaş zamları da netleşecek. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek etken olacak. Peki ek artış hangi kritere göre yapılacak? 4 bin lira taban maaş hesabı nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanmış durumda. Ocak'da zamlı maaşını alan emekli ve memur vatandaşlar şimdi Temmuz zammını bekliyor ve enflasyon verilerini sıkı takip edip hesaplamaları inceliyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte merak edilenler!
4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek.
YÜZDE 31.71 KESİNLEŞTİ
Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı.