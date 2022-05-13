3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak! Kamu kurumları duyurdu

Yeni dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolünü yenilemiş olan kamu bankaları, güncel emekli promosyonu kampanyalarının detaylarını paylaştılar. 3 kamu bankasının da aynı içeriğe sahip olan kampanyası kapsamında, emeklilere 750 TL'ye kadar ek ödeme verileceği bilgisi kaydedildi.