İŞKUR'dan istihdam müjdesi! Tek şart kayıt yaptırmak! Tam 107 bin kişi: İmalat ve turizm, otelcilik sektörüne... Net 8 bin TL maaşla elemanlar alınacak!
İş arayanlara müjde geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) imalat ve turizm sektörüne işçi ve personel istihdamı için hareke geçti. İşverenlerden toplam 107 bin kişilik işçi ve personel alım talebi alan İŞKUR, yeni bir ilan hazırladı ve yayımladı. İlana göre 10'dan fazla meslekte kontenjan boşluğu bulunuyor. Çalışacak olanlara ödenecej net maaşlar da 7-8 bin liralardan başlıyor. Cazip maaşı görenler hemen araştırmalara koyuldu. İşte alım yapılacak meslekler ve başvuru şartları...
İŞKUR harekete geçti. Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte işverenlerin personel arayışı da hızlandı. Son olarak toplamda 107 bin kişi işe yerleştirilecek. İŞKUR üzerinden alınacak personellerde KPSS şartı bulunmuyor. 20 yaşın üzerindeki her birey başvuru yapabiliyor. 107 bin kişilik alımlar arasında en çok işçiler yer alırken, ikinci sırada ise satış danışmanlığı bulunuyor. Üçüncü sırada da turizm sezonunda ilgi gören aşçı, servis elemanı, resepsiyonist, animatör, turizm ve otelcilik elemanı gibi meslekler yer alıyor. Maaşları merak edenler için hemen şunu belirtelim, imalat sanayinde ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaş 7-8 bin liralardan başlıyor. İşte detaylar...
Çalışmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Dolgun maaşla iş bulmak İŞKUR'la mümkün! Gazaltı kaynakçısı, torna tezgahı operatörü gibi imalat sanayinde en çok ihtiyaç duyulan elemanlar aranıyor. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte debu alanda da eleman ihtiyacı arttı. Şu sıralar ahçısından servis elemanına, resepsiyonistinden animatörüne kadar turizmde çalışacak 5 binin üzerinde eleman aranıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Aynı dönemde İŞKUR da 2022 yılı nisan ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre de, nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalış göstererek 3 milyon 583 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadın ve yüzde 34'ü de 15-24 yaş grubundan oluştu.
İŞKUR, bir veriyi daha açıkladı; o da, işverenlerden, İŞKUR'a gelen eleman talebi sayısı. Daha açık bir anlatımla, Türkiye'nin tüm illerinden işverenler, 'şu eğitimde, şu vasıfta, şu deneyimde eleman arıyorum' diyerek, İŞKUR'a başvuruyor. İŞKUR da, kendi portföyündeki iş arayanlar ile işverenleri buluşturuyor. Sadece nisan ayında İŞKUR'a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu gelmiş. Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR'a yüzde 98'i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru olmuş. Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aramış.
İMALAT SANAYİ İLK SIRADA
Peki, sonuçta ne olmuş? Nisan ayında 139 bin 443 kişi, Ocak-Nisan döneminde de toplam 464 bin kişi işverenlerle anlaşmış ve işe yerleşmiş. Yani, işverenlerin yüzde 65'i aradığı elemanı bulurken, yüzde 35'i bulamamış. İl bazında bakıldığında da İstanbul'da 76 bin, Ankara'da 41 bin, İzmir'de 22 bin, Bursa'da 19 bin, Konya'da 17 bin, Adana'da 14 bin kişi istihdam edilmiş. Bu iller ilk dört ayda işverenler tarafından en çok eleman talep edilen ve İŞKUR tarafından da işe yerleştirilen iller.