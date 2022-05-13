İŞKUR'dan istihdam müjdesi! Tek şart kayıt yaptırmak! Tam 107 bin kişi: İmalat ve turizm, otelcilik sektörüne... Net 8 bin TL maaşla elemanlar alınacak!

İŞKUR, bir veriyi daha açıkladı; o da, işverenlerden, İŞKUR'a gelen eleman talebi sayısı. Daha açık bir anlatımla, Türkiye'nin tüm illerinden işverenler, 'şu eğitimde, şu vasıfta, şu deneyimde eleman arıyorum' diyerek, İŞKUR'a başvuruyor. İŞKUR da, kendi portföyündeki iş arayanlar ile işverenleri buluşturuyor. Sadece nisan ayında İŞKUR'a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu gelmiş. Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR'a yüzde 98'i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru olmuş. Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aramış.