Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur’luya 2022’nin SON HEDİYESİ! EYT’de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti!

Kasım ayının son Kabine Toplantısında gündemde yer alan konular heyecanla bekleniyordu. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. EYT'de yılın son hediyesi verildi. Başkan Erdoğan Kabne Toplantısı sonrası EYT'liye müjde üstüne müjde verdi. Sözleşmeliye kadro, EYT'de son durum ve daha birçok konuda yapılan açıklamalar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İşte Kabibne kararları sonrası EYT'de son durum ve tüm merak edilenler...