15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! 41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! SSK, Bağ-Kur, 4C'li herkes...

Emeklilik için gün sayan çalışanlara müjdeli haber geldi. Bilinmiş olduğu üzere birçok çalışanın rüyası erken emekli olup rahat bir hayata kavuşmaktır. Bunun yanında iyi bir emekli maaşı almaktır. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı sunuluyor. Bu kişiler yaş şartına takılmadan 41 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda, sigorta başlangıcı gibi bazı önemli şartlar yer ediniyor ve bu yıla bakılırsa daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emeklilik yolu gözüküyor. Ancak yaş kısmı yapılan bazı görevlere gore değişiklık gösterebiliyor. Peki, kimler 41, 43, 46 yaşlarında emekli olabilir? İşte tüm dört gözle beklenen soruların cevabı haberimizde...