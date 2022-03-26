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Haberler Ekonomi 15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! 41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! SSK, Bağ-Kur, 4C'li herkes...

15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! 41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! SSK, Bağ-Kur, 4C'li herkes...

Her çalışanın hayallerinden biri erken emekli olup yaşlılığında maddi açıdan rahat bir yaşam sürmektir. Erken emekli olmak için bazı şartlar bulunuyor. Örneğin sigorta başlangıcı ve erken emeklilik için belirlenen yaş için istenen koşullar da sağlandığında emeklilik yolu açılıyor. Bununla beraber bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı meydana getirilen göreve nazaran farklılık gösterebiliyor.

26.03.2022 13:31 - Son Güncelleme: 26.03.2022 13:31
41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! 15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Emeklilik için gün sayan çalışanlara müjdeli haber geldi. Bilinmiş olduğu üzere birçok çalışanın rüyası erken emekli olup rahat bir hayata kavuşmaktır. Bunun yanında iyi bir emekli maaşı almaktır. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı sunuluyor. Bu kişiler yaş şartına takılmadan 41 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda, sigorta başlangıcı gibi bazı önemli şartlar yer ediniyor ve bu yıla bakılırsa daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emeklilik yolu gözüküyor. Ancak yaş kısmı yapılan bazı görevlere gore değişiklık gösterebiliyor. Peki, kimler 41, 43, 46 yaşlarında emekli olabilir? İşte tüm dört gözle beklenen soruların cevabı haberimizde...

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41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! 15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar haberimizde...

41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! 15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Emekli Sandığı Kanunu gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara en az 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması hâlinde,

41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! 15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı en az 9000 gün olması hâlinde,

41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! 15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. Bu durumlarda bağlanan yaşlılık aylıkları, yasada aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmektedir.

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