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Haberler Ekonomi JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

Sigaraya 2 TL zam mı geldi sorusu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Güncel sigara fiyatları yoğun ilgi görüyor. İşte 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&amp;M...

10.09.2022 11:10 - Son Güncelleme: 12.09.2022 08:44
JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

Sigaraya zam iddiası gündemdeki sıcak yerini koruyor. Bir önceki gün ortaya atılan iddianın doğruluğu araştırılıyor. Bu noktada 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? Marlbora, Parlıament, Kent, L&M...

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JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son dakika haberleri... Sosyal medyada sigaraya zam geldiği yönde iddialar dolaşmaya başladı. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

En son güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

SON DAKİKA