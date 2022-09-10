JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları!

Sigaraya zam iddiası gündemdeki sıcak yerini koruyor. Bir önceki gün ortaya atılan iddianın doğruluğu araştırılıyor. Bu noktada 12 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? Marlbora, Parlıament, Kent, L&M...