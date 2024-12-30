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10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

Yeni bir otomobil satın almayı düşünenler için yılın son ayı büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye otomobil piyasası, yılın son döneminde hareketleniyor. Özellikle yıl sonu kampanyaları, yeni araç almayı planlayanlar için cazip imkanlar sağlıyor.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 13:38
10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

Bu dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti de devreye girerek sıfır araç sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırıyor. Ancak, ÖTV muafiyetinden faydalanmanın belirli şartlara bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor.

10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

Hyundai Bayon: ÖTV İndirimli Engelli Fiyat Listesi (2024)

10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

Hyundai Bayon, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte 2024 yılı için güncel ÖTV indirimli engelli araç fiyatları:

10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL
VersiyonYakıtVitesHacimGüçSatış FiyatıÖTV İndirimli Fiyat
Jump 1.4 MPI 6 MTBenzinManuel1368 CC100 HP1,060,000 TL588,889 TL
Jump 1.4 MPI OtomatikBenzinOtomatik1368 CC100 HP1,095,000 TL608,333 TL
Style 1.0T 7 DCTBenzinOtomatik998 CC100 HP1,225,000 TL680,556 TL
Elite 1.4 MPI OtomatikBenzinOtomatik1368 CC100 HP1,260,000 TL700,000 TL
10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

Renault Clio: ÖTV İndirimli Engelli Fiyat Listesi (2024)

Renault Clio, kompakt yapısıyla şehir içi kullanıma uygun, tasarruflu bir seçenek sunuyor. İşte 2024 yılına ait ÖTV indirimli engelli fiyat listesi:

10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL
VersiyonYakıtVitesHacimGüçSatış FiyatıÖTV İndirimli Fiyat
Equilibre 1.0 SCe 65 HPBenzinManuel999 CC65 HP942,000 TL523,333 TL
Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HPBenzinOtomatik999 CC90 HP1,189,900 TL661,056 TL
Techno Esprit Alpine 1.6 HybridHibritOtomatik1598 CC145 HP1,665,000 TL925,000 TL
10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

ÖTV İndiriminin Avantajları

Engelli bireyler için uygulanan ÖTV indirimi, sıfır kilometre araç satın almayı daha erişilebilir hale getiriyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için engellilik oranı ve rapor gibi kriterlere uygun olmak gerekiyor. Daha fazla bilgi için resmi kurumların internet sitelerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kaynak:

Hyundai Türkiye Resmi Web Sitesi

Renault Türkiye Resmi Web Sitesi

Gelir İdaresi Başkanlığı ÖTV Bilgilendirme Sayfası

Derleme: Takvim.com.tr