10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

ÖTV İndiriminin Avantajları

Engelli bireyler için uygulanan ÖTV indirimi, sıfır kilometre araç satın almayı daha erişilebilir hale getiriyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için engellilik oranı ve rapor gibi kriterlere uygun olmak gerekiyor. Daha fazla bilgi için resmi kurumların internet sitelerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kaynak:

Hyundai Türkiye Resmi Web Sitesi

Renault Türkiye Resmi Web Sitesi

Gelir İdaresi Başkanlığı ÖTV Bilgilendirme Sayfası

Derleme: Takvim.com.tr