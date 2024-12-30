10 yıl satmam diyenlere Hyundai Bayon 811,111 TL, Renault Clio 540,556 TL

Bu dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti de devreye girerek sıfır araç sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırıyor. Ancak, ÖTV muafiyetinden faydalanmanın belirli şartlara bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor.
|Versiyon
|Yakıt
|Vites
|Hacim
|Güç
|Satış Fiyatı
|ÖTV İndirimli Fiyat
|Jump 1.4 MPI 6 MT
|Benzin
|Manuel
|1368 CC
|100 HP
|1,060,000 TL
|588,889 TL
|Jump 1.4 MPI Otomatik
|Benzin
|Otomatik
|1368 CC
|100 HP
|1,095,000 TL
|608,333 TL
|Style 1.0T 7 DCT
|Benzin
|Otomatik
|998 CC
|100 HP
|1,225,000 TL
|680,556 TL
|Elite 1.4 MPI Otomatik
|Benzin
|Otomatik
|1368 CC
|100 HP
|1,260,000 TL
|700,000 TL
Renault Clio, kompakt yapısıyla şehir içi kullanıma uygun, tasarruflu bir seçenek sunuyor. İşte 2024 yılına ait ÖTV indirimli engelli fiyat listesi:
|Versiyon
|Yakıt
|Vites
|Hacim
|Güç
|Satış Fiyatı
|ÖTV İndirimli Fiyat
|Equilibre 1.0 SCe 65 HP
|Benzin
|Manuel
|999 CC
|65 HP
|942,000 TL
|523,333 TL
|Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP
|Benzin
|Otomatik
|999 CC
|90 HP
|1,189,900 TL
|661,056 TL
|Techno Esprit Alpine 1.6 Hybrid
|Hibrit
|Otomatik
|1598 CC
|145 HP
|1,665,000 TL
|925,000 TL
Engelli bireyler için uygulanan ÖTV indirimi, sıfır kilometre araç satın almayı daha erişilebilir hale getiriyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için engellilik oranı ve rapor gibi kriterlere uygun olmak gerekiyor. Daha fazla bilgi için resmi kurumların internet sitelerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Hyundai Türkiye Resmi Web Sitesi
Renault Türkiye Resmi Web Sitesi
Gelir İdaresi Başkanlığı ÖTV Bilgilendirme Sayfası
Derleme: Takvim.com.tr