Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...
Temmuz ayı memur ve emekliler için zam ayı. TÜİK 5 Temmuz'da enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle emekli ve memurun zamlı maaşları belli olacak. Jandarma Astsubay ve Uzman çavuşlar da maaşlarına zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak merak ediyor. Bu noktada ''Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL olacak?'' sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu. İşte 2023 Temmuz zamlı Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşları: Hava, kara, deniz...
03.07.2023 22:47 - Son Güncelleme: 03.07.2023 22:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranına ilişkin "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra ek zam düzenlemeleri kamuoyuna duyurulacak. 1. torba yasa bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından düzenlemeTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Son olarak 15 Temmuz öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.