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Haberler Ekonomi Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

Temmuz ayı memur ve emekliler için zam ayı. TÜİK 5 Temmuz'da enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle emekli ve memurun zamlı maaşları belli olacak. Jandarma Astsubay ve Uzman çavuşlar da maaşlarına zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak merak ediyor. Bu noktada ''Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL olacak?'' sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu. İşte 2023 Temmuz zamlı Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşları: Hava, kara, deniz...

03.07.2023 22:47 - Son Güncelleme: 03.07.2023 22:55
Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

Bayram tatilinin sona ermesiyle gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası sıra emekli ve memurlarda. Peki kimler zam alacak? Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

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Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranına ilişkin "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çarşamba günü 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için refah payı hariç zam oranı kesinleşecek.

Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

Daha sonra ek zam düzenlemeleri kamuoyuna duyurulacak. 1. torba yasa bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından düzenlemeTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Son olarak 15 Temmuz öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

Memur emeklileri Temmuz ayı başında maaşlarını alırken, memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Burada hak kaybı olmadan herkese zamlı ödemeler yapılacak.

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