Jandarma, Astsubay, uzman çavuş maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz zamlı TSK Jandarma, JÖH, uzman çavuş, astsubay maaşları! Hava, kara, deniz...

Daha sonra ek zam düzenlemeleri kamuoyuna duyurulacak. 1. torba yasa bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından düzenlemeTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Son olarak 15 Temmuz öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.