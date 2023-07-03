İŞKUR'dan alım ilanı 3 Temmuz 2023'da verildi! 18-45 yaş arası, KPSS'siz, 18 bin TL maaşla iş müjdesi! Temizlikçi, güvenlikçi, hasta karşılama...
İŞKUR yeni ilanlarını jet hızıyla yayımladı. En az ilkokul mezunu olan işe girecek. 18-45 yaş arası online başvuru yapabilecek. 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başvuru ekranı açıldı. Kamuya, özel sektöre binlerce temizlikçi, güvenlikçi, aşçı, bekçi, sekreter, hasta bakıcı, hasta karşılama, teknisyen, büro personeli, kaynakçı, otel görevlisi alınacak. Hastanede, okulda, büroda, bankada çalışmak isteyenlere müjde az evvel duyuruldu. Asgari ücretin 11.402,32 TL'ye yükseltilmesiyle işe girenler de en düşük 11.402,32 TL alacak. Peki başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte il il güncel İŞKUR alımları...
İŞKUR Temmuz alımlarına başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yeni personel, işçi, memur alımları yapılacak. En az ilkokul mezunu olmak yetiyor. Emekliler ve ilk kez işe girecek olan gençler için de ilanlar yer alıyor. Peki hangi mesleklerden alım yapılacak? İŞKUR temizlikçi, bekçi, güvenlikçi alım şartları neler? Maaş ne kadar, kaç TL? Bekçi, hasta karşılama görevlisi, memur olmak isteyenlere güzel haber! Bugün itibariyle online başvurular alınmaya başlandı. İşte il il işçi, personel, memur alımı başvuru detayları...
İŞKUR 3 TEMMUZ PERSONEL ALIM İLANLARI
İŞKUR 3 Temmuz Pazartesi itibariyle ilanlarını güncelledi. İş arayanlar aşağıdaki linke tıkladıktan sonra 'Meslek' kutucuğuna istediği mesleği yazıp 81 ildeki alımları görüntüleyebilir.
İŞKUR KAYIT
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İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.