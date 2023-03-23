Jandarma Astsubay maaşı 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zamlı Astsubay ve Uzman çavuş maaş LİSTESİ! Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri...
Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşlarına yeni zam var mı sorusu en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğinin açıklanması sonrası gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılmıştı. Peki memur maaşlarında artış olacak mı? Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri...
23.03.2023 10:36 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:36
Son olarak %30 zam ile en düşük memur maaşı 11 bin 688 TL olmuştu. Peki Memur maaşlarına zam yapılacak mı?
JANDARMA ASTSUBAY MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Henüz öğretmen, doktor, polis ve diğer memurlar için yeni bir artış (zam) açıklaması gelmedi. Bu noktada Jandarma astsubay maaşları için de bir gelişme bulunmuyor. TÜİK'in açıklayacağı enflansyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor.
MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI
Ocak ayında zam oranları yüzde 30'a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. TÜİK'in açıkladığı verilere göre şimdiden fark oluştu. Temmuz zammı yüzde 7.96'ya ulaştı. Geriye 4 veri kaldı…