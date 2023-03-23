23 Mart 2023 altın fiyatları: Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın... Gram altında faiz kararı etkisi! İslam Memiş yeni rotayı çizdi ''1.550 TL''
Faiz kararı sonrası altın, dolar merak edilirken uzman isimlerden de peş peşe yorumlar geliyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Gram altın da 1.180-1.280 lira aralığını takip edeceğim. Düşüşler alım fırsatı, çünkü kalıcı olmaz. Bu yıl için 1.450-1.550 lira öngörüm devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte 23 Mart 2023 altın fiyatları: Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın...
23.03.2023 11:32 - Son Güncelleme: 23.03.2023 11:32
23 MART 2023 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum merak ediliyor. Mart ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Karar sonrası altın fiyatlarında hareketlilik baş gösterdi. Gözler şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararında. Peki Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın ne kadar, kaç TL? Karar sonrası piyasalarda son durum ne olur? İslam Memiş yeni rotayı çizdi ''1.550 TL''