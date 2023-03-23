23 Mart 2023 altın fiyatları: Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın... Gram altında faiz kararı etkisi! İslam Memiş yeni rotayı çizdi ’’1.550 TL’’

23 MART 2023 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum merak ediliyor. Mart ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Karar sonrası altın fiyatlarında hareketlilik baş gösterdi. Gözler şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararında. Peki Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın ne kadar, kaç TL? Karar sonrası piyasalarda son durum ne olur? İslam Memiş yeni rotayı çizdi ''1.550 TL''