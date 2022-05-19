İzmir, İstanbul, Ankara’da yaşayanlar 1.150 TL, Adana ve Konya’da yaşayanların 1.085 TL anında para alıyor! İşte başvuru detayı

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesi, enflasyon verilerinin de tepetaklak olmasına sebep oldu. Günden güne artan ve enflasyon oranları, ülke sınırları içerisinde hizmete sunulan bütün başlıkların ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına yol açtı.