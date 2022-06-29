A101 aktüel kataloğu güncellendi! A101'de bu hafta neler var? 36'lı yeni fiyatı ucuza raflarda! İşte %30 İNDİRİMLİ ürünler listesi...
A101'de bu hafta indirimli ürünler neler? her gün market alışverişine çıkan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel indirimli ürünler listesi bugün yayımlandı. Hem 'Haftanın Yıldızları' hem de 'Aldın Aldın' ürünleri raflardaki yerini aldı. Bugünden itibaren Sunny Lateafe Çay Makinesi 249 TL'ye, Tecno Spark 128 GB 4 GB RAM 6.8'' Cep Telefonu 2.299 TL'ye, Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 5M2 199 TL'ye, tekli porselen ürünler de 10 TL'ye satılmaya başlandı. İşte tam liste
29.06.2022 12:36 - Son Güncelleme: 29.06.2022 12:36
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Temmuz ayına az bir süre kala indirim şöleni başladı. Bu hafta A101 zincir marketlerinde gıdadan züccaciyeye, elektronik eşyalardan giyime envai çeşit üründe indirim yapıldı. Bugün A101 marketlerine giden Sleepy Hijyenik Ped Günlük 40'lı 14,95'e, Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Hepsi 1 Arada 36'lı 49,94'e alacak. 10 TL üzeri alışverişlerde geçerli fırsatları kaçırmayın! İşte A101 güncel bu haftanın yep yeni aktüel ürünler kataloğu listesi...