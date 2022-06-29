A101 aktüel kataloğu güncellendi! A101’de bu hafta neler var? 36’lı yeni fiyatı ucuza raflarda! İşte %30 İNDİRİMLİ ürünler listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Temmuz ayına az bir süre kala indirim şöleni başladı. Bu hafta A101 zincir marketlerinde gıdadan züccaciyeye, elektronik eşyalardan giyime envai çeşit üründe indirim yapıldı. Bugün A101 marketlerine giden Sleepy Hijyenik Ped Günlük 40'lı 14,95'e, Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Hepsi 1 Arada 36'lı 49,94'e alacak. 10 TL üzeri alışverişlerde geçerli fırsatları kaçırmayın! İşte A101 güncel bu haftanın yep yeni aktüel ürünler kataloğu listesi...