1.626,30 lira ZAMLA bayram gelmeden bayram havası yaratacak! Prim desteği ile yeni asgari ücret 6 bin TL! 1,2,3,4,5 çocuklu çalışanlar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Halen asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira. Bu rakamdan sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve İşsizlik Sigortası Fonu'na da yüzde 1 kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4 bin 253 lira olarak ödeniyor. 5 bin 4 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 kesinti yapılıyor. Yüzde 2 oranında da İşsizlik Sigortası Fonu'na kesinti oluyor. Bu kesintilerin toplamı da 875,70 lirayı buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,30 liraya ulaşıyor.