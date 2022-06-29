1.626,30 lira ZAMLA bayram gelmeden bayram havası yaratacak! Prim desteği ile yeni asgari ücret 6 bin TL! 1,2,3,4,5 çocuklu çalışanlar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER!Asgari ücrete gelecek zamdan sosyal yardım alanlar da etkilenecek. Dolayısıyla milyonlarca kişinin gözü kulağı zamla ilgili yeni gelişmelerde. Asgari ücrete zam geleceği kesinleşti. Ancak ne kadar zam yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken asgari ücretlileri sevindirecek ifadeler kullandı. İşte Erdoğan'ın o önemli açıklamaları ve asgari ücret zammında konuşulan formüller
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü yani yarın toplanacak. Masada Prim ve İşsizlik Fonu kesintilerinin tamamının alınmaması formülü yer alıyor. Buna göre söz konusu bu kesintiler alınmayacak bin 626 liralık artışla asgari ücret 5 bin 880 lirayı bulacak. İşveren katkısıyla da '6 bin lira' rakamı ortaya çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın bir önceki gün asgari ücret zammıyla ilgli açıklaması sonrası milyonlar 'Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, kaç TL olacak?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son gelişmelerin detayları...
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Bu sorunun yanıtı merakla araştırılırken Başkan Erdoğan'dan dün flaş bir açıklama geldi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması:
"Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"
Bununla birlikte zam kesinleşti. Peki ne kadar zam gelecek?
Asgari ücrete ara zamda bir prim desteği üzerinde duruluyor. Ücret artışının tamamının ya da bir kısmının prim desteğiyle karşılanabileceği konuşuluyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Halen asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira. Bu rakamdan sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve İşsizlik Sigortası Fonu'na da yüzde 1 kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4 bin 253 lira olarak ödeniyor. 5 bin 4 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 kesinti yapılıyor. Yüzde 2 oranında da İşsizlik Sigortası Fonu'na kesinti oluyor. Bu kesintilerin toplamı da 875,70 lirayı buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,30 liraya ulaşıyor.
Bu miktarın tamamının ya da bir kısmının belli bir süre alınmaması, İşsizlik Fonu'ndan karşılanması formülleri bulunuyor. Tamamının alınmadığı formülde asgari ücret 5.879,70 liraya ulaşabiliyor.