Gözler orada! 2021 ikinci el araba fiyatları son dakika: İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Ne zaman ikinci el araba alınır?

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA NELER OLACAK?

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), açıklamasında ikinci el araba alma vaktinın şu an doğru vakit olduğunu vurgulayarak, "İkinci el pazarı şu an vasıta alabilmek isteyenler amacıyla en doğru vakit. Sıfır vasıtalar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir vasıta bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Fakat daha çok düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.





