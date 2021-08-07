Gözler orada! 2021 ikinci el araba fiyatları son dakika: İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Ne zaman ikinci el araba alınır?
2.el araba fiyatları son dakika gelişmeleri devam ediyor. Binlerce vatandaş koronavirüsten kaynaklı yükselen ikinci el araba fiyatlarının ne vakit düşeceğini araştırıyordu. Önceki aylarda koronavirüsten kaynaklı sıfır vasıtaların üretimi durmuş ve ikinci el araba fiyatlarının yükselmesine namacıyla olmuştu. Kışın gelmesi ile yine başlayan karantina devresi amacıyla üretim yapan otomotiv şirketlerinin üretimlerini daha süratli yaptığı meydana çıktı. Otomotiv devlerinin yeni vasıtaları pazara devam etmesi ile ikinci el vasıta piyasasında son hal dengeleri değişti. İkinci el vasıta piyasasında tavan olan fiyatlar sıfır vasıtaların yine pazara sürülmesinin sonrasında düşmeye başladı. İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021'de fiyatlar ne olacak?
Koronavirüsten kaynaklanan durumlarsan dolayı otomotiv üretiminin durma noktasına gelmesi araba sevdalısı kişilerin
ikinci el arabaya yönelmesine elzem olmuştur. Geçtiğimiz aylarda ikinci el araba fiyatları çok çok artınca, ikinci el vasıta pazarında da hareketlilik durmuştu. Markaların sıfır vasıta üretimini süratlendirmesi ile dengeler değişti. İkinci el arabaların fiyatları düştü. İkinci el araba fiyatları düşmeye devam edecek mi? İkinci el vasıta pazarı son hal ve eksperden ikinci el otomobil fiyatları yorumu...
İKİNCİ EL ARABA NE ZAMAN ALINIR?
Koronavirüsün etkilerinden kaynaklı ikinci el arabaya olan talep artarken fiyatlarda dengeler değişti. Sıfır vasıta fiyatlarını bile geride bıraktığımız ikinci el araba fiyatları, pazara tekrar sıfır vasıta girmesiyle ivme tersine döndü. Bu süreçte ikinci el araba fiyatları 2021 senesine düşerek girdi. İkinci el araba ne vakit alınır inceleyen vatandaşlara galericilerden, vasıta almanın tam vakti olduğunu dair yorum geldi. Peki şimdi ikinci el araba alma vakti mı?
İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA NELER OLACAK?
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), açıklamasında ikinci el araba alma vaktinın şu an doğru vakit olduğunu vurgulayarak, "İkinci el pazarı şu an vasıta alabilmek isteyenler amacıyla en doğru vakit. Sıfır vasıtalar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir vasıta bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Fakat daha çok düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır vasıta pazarı son derece daralmıştı. Taleplerden kaynaklı fiyatlar devamlı ikinci elde yukarı çıkmıştı. Sıfır vasıtalar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır vasıta satışlarımız son derece arttı. Pazar yapay bir şekilde yükselmişti. Mevcut pazar fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.
FİYATLAR TEKRAR YÜKSELMEDEN ALMAK İSTEDİLER
İkinci el pazarında fiyatların ideal olduğunu çoğu vasıta alıcısı dile getirdi. İkinci el otomobil almaya gelen emekli öğretmen Nizamettin Gören, "Şu an fiyatlar daha ideal. Pandemi tamamlanınca fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun amacıyla fiyatlar atmadan otomobil almaya geldim" dedi