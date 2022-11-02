İSVİÇRE 95 bin TL maaşla 85 BİN personel alacak! 12 meslek grubu için acil ANONS geçildi: Vasıflı, vasıfsız herkes başvurabilir! Hemşire, bakıcı, garson...
Yurt dışında kariyer hedefleyenler için sevindirici haber geldi. Bazı ülkeler istihdamı artırmak için vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor. Son olarak İsviçre tarafından işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İsviçre 12 dalda 85 bin personel alacak. Bu kapsamda başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve kadrolar merak edildi. İşte İsviçre işçi alımına dair merak edilenler!
Bazı meslekler için açık kadrolarını doldurmak isteyen ülkeler yurt dışından işçi alımı yapmaya başladı. Salgından dolayı sağlık alanı başta olmak üzere daha pek çok meslek için vasıflı, vasıfsız işçi alımı yapılacak ve 95 BİN TL ile yurt dışında çalışma fırsatı elde edilecek. İsviçre 85 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte kadrolar ve şartlar!
Koroavirüs Pandemisi döneminde İsviçre'deki kapanmalar nedeniyle bazı personeller işten ayrılırken bazıları da işten çıkarıldı.
Pandemi döneminin sona ermesi ile birlikte ise bazı ülkelerde olduğu gibi İsviçre'de de istihdam etmek üzere işçi arayışı başladı.
Buna göre, İsviçre'ye günlük 8 saat çalışmayla 3 bin 400 TL, aylık ise 95 bin TL maaş ile 85 bin işçi alınacak. Peki, başvuru şartları neler? İşte detaylar...