İSVİÇRE 95 bin TL maaşla 85 BİN personel alacak! 12 meslek grubu için acil ANONS geçildi: Vasıflı, vasıfsız herkes başvurabilir! Hemşire, bakıcı, garson...

Bazı meslekler için açık kadrolarını doldurmak isteyen ülkeler yurt dışından işçi alımı yapmaya başladı. Salgından dolayı sağlık alanı başta olmak üzere daha pek çok meslek için vasıflı, vasıfsız işçi alımı yapılacak ve 95 BİN TL ile yurt dışında çalışma fırsatı elde edilecek. İsviçre 85 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte kadrolar ve şartlar!