İsviçre 85 BİN işçi alımı yapacak! Saatlik 360 TL, Aylık 62 bin TL maaş verilecek! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Sağlıkçı, mühendis, teknik personel...

Yurt dışında dolgun maaşla iş arayan vatandaşlara güzel haber İsviçre'den geldi. İsviçre'de bir çok farklı mesleklerde personel iş ilanları yayınlandı. İsviçre'de çalışanlara aylık 62 bin TL maaş verilecek. En çok açık bulunan kadrolar arasında sağlık sektörü olmak üzere turizm otelcilik, teknisyen, bilgisayar uzmanı ve mühendis bulunuyor. Peki, İsviçre personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!