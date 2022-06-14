İsviçre 85 BİN işçi alımı yapacak! Saatlik 360 TL, Aylık 62 bin TL maaş verilecek! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Sağlıkçı, mühendis, teknik personel...
Güncel yurtdışı iş ilanları hakkında aramalar hız kazandı. Farklı ülkelerde farklı mesleklerde yüzlerce işçi alımı yapılıyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir yurtdışındaki ülkelerde açık olan kadrolar iyice genişledi. Hal böyle olunca ülkeler farklı ülkelerden gelmek isteyen işçilere kapılarını aralamaya başladı. Son olarak İsviçre 85 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak işçilere en az 4 bin İsviçre Frangı (62 bin TL) verilecek. Peki, İsviçre işçi alımı şartları neler? İşte tüm merak edilenler!
14.06.2022 16:42 - Son Güncelleme: 14.06.2022 16:42
Yurt dışında dolgun maaşla iş arayan vatandaşlara güzel haber İsviçre'den geldi. İsviçre'de bir çok farklı mesleklerde personel iş ilanları yayınlandı. İsviçre'de çalışanlara aylık 62 bin TL maaş verilecek. En çok açık bulunan kadrolar arasında sağlık sektörü olmak üzere turizm otelcilik, teknisyen, bilgisayar uzmanı ve mühendis bulunuyor. Peki, İsviçre personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!
Dünyanın en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri olan İsviçre, kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyor.
85 bin civarında vasıflı vasıfsız işçi alımı yapacak olan İsviçre, yurt dışında çalışmayı hayal edenlerin araştırdığı konular arasında yerini aldı.