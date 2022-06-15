Asgari ücrete Temmuz'da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL'ye varan artış
Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zamma çevrildi. Enflasyona endeksli formüller ücretin 5 bin 940 liraya kadar çıkabileceğini gösterirken, devletin prim desteğiyle katkı vereceği zam formülleri de konuşuluyor.
15.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 15.06.2022 06:59
Yasal düzenleme yapılıp Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasının yolu açılırsa, milyonlarca çalışanın maaşı değişecek.
Asgari ücret artınca, aynı işyerinde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam kapısı açılacak.