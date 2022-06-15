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Haberler Ekonomi Asgari ücrete Temmuz'da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL'ye varan artış

Asgari ücrete Temmuz'da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL'ye varan artış

Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zamma çevrildi. Enflasyona endeksli formüller ücretin 5 bin 940 liraya kadar çıkabileceğini gösterirken, devletin prim desteğiyle katkı vereceği zam formülleri de konuşuluyor.

Çığıl Ön Yener
15.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 15.06.2022 06:59
Asgari ücrete Temmuz’da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL’ye varan artış

Hem çalışanlar hem de işverenler asgari ücrete ara zam için çıkacak karara kilitlendi.

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Asgari ücrete Temmuz’da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL’ye varan artış

Yasal düzenleme yapılıp Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasının yolu açılırsa, milyonlarca çalışanın maaşı değişecek.

Asgari ücrete Temmuz’da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL’ye varan artış

Asgari ücret artınca, aynı işyerinde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam kapısı açılacak.

Asgari ücrete Temmuz’da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL’ye varan artış

Peki asgari ücret ne kadar artabilir?

Asgari ücrete Temmuz’da kaç lira zam gelecek? Yeni enflasyon hesabı: 6 aylık TÜFE formülüyle 5 bin 940 TL’ye varan artış

Bunun için de şimdiden pek çok formül konuşuluyor.

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