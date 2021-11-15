İşverenlerden flaş talep! Asgari ücrette vergiler azaltılıyor mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Bu dönemde istihdamı ve işletmeleri korumak için sağlanan destek ve iş birliklerinden dolayı hükümet başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan TİSK Yönetim Kurulu, şunları kaydetti:

"Bu yıl asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı, birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi, her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor."