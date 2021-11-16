Başvurusu onaylanana anında bin 100 TL! Varsa banka hesabına yoksa PTT'ye yatacak! e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz!

Sosyal yardım ödemeleri de başvuruları da devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı.