İşveren ve yabancı çalışanları ilgilendiriyor! Çalışma izni ile ilgili flaş 30 gün detayı
Yabancı çalışan ve işverenleri ilgilendiren çalışma izninde 30 detayı ortaya çıktı. 6735 sayılı kanun gereğince, ülkemizde çalışacak yabancıların çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması zorunlu. Çalışma izni başvurusunda işvereninin elektronik tebligat adresine sahip olması zorunlu. Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin tespit edilmesi halinde başvurunun değerlendirilmesi erteleniyor. Bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanması için tanınan süre mücbir bir sebebin varlığı dışında 30 gün.
Ülkemizde yabancıların çalışması için gerekli izinleri düzenleyen yasal çerçeve, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'dur. Geçtiğimiz günlerde, söz konusu kanun uyarınca yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslara ilişkin olarak bir uygulama yönetmeliği çıkarıldı.
Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, 6735 sayılı kanun gereğince, ülkemizde çalışacak yabancıların çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması zorunlu.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Çalışma izni için yurt içinden başvurularıb doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, yurt dışından başvuruların ise konsolosluk ve büyükelçiliklere yapılması gerekiyor. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, aynı zamanda ikamet izni yerine de geçiyor.