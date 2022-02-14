İşveren ve yabancı çalışanları ilgilendiriyor! Çalışma izni ile ilgili flaş 30 gün detayı

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çalışma izni için yurt içinden başvurularıb doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, yurt dışından başvuruların ise konsolosluk ve büyükelçiliklere yapılması gerekiyor. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, aynı zamanda ikamet izni yerine de geçiyor.