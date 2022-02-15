Fiyatlar bir bir aşağı indi! Yepyeni yeni hafta A101 aktüel kataloğu burada! 500 Ml'i 12,95'ten satılıyor! 10 TL ve üzeri alışverişlerde...

Hafta başından itibaren A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Pazartesi ile birlikte yeni haftada A101'de hangi ürünlerde indirim yapıldığı sıklıkla araştırılıyor. A101 her hafta farklı ürünlerde indirime gidiyor. Bu hafta da yine bir çok üründe indirim yapıldı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Restorex Şampuan 26,95 yerine 12,95'e satılıyor. Nescafe Blend 37 ekonomik paket de 29,95 yerine 14,95'e satılıyor. Bunların yanı sıra kahvaltılık ürünlerde ve elektronik ürünlerde de indirimler bulunuyor. İşte yeni hafta A101 aktüel ürünler listesi...