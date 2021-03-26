Emekli olmak isteyenlerin başına talih kuşu kondu! Bu yöntemle 6 sene erken emekli olabilirsiniz!
Doğum borçlanması, hamilelik sebebiyle çalışma yaşamına ara vermek zorunda kalan bayan işçilerin uzak kaldıkları yarıyıla dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına ihtimal veren bir haktır. Doğum borçlanması uygulamasından faydalanan annelerin tanımlanan koşullara uygunluk göstermesi halinde erken emeklilik hakkı gündeme geliyor.
Sigortalı olarak çalışan kadınların, ilk sigortalandıkları tarihten sonraki süreçte anne olması halinde doğum borçlanması uygulamasından yararlanma hakkı doğuyor. Kadın işçilere özel olarak sunulan doğum borçlanması imkanı ile birlikte, çalışma hayatına katılan anneler geri dönük olarak prim ödemesi yapabiliyor. Peki doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Doğum borçlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?
Doğum borçlanması şartlarına uygunluk gösteren tüm kadın işçiler, erken emeklilik yolunda adım atabilir. Emeklilik zamanı hesaplamasında staj için yapılan sigorta başlangıcı kabul edilmezken; doğum borçlanması sırasında staj başvurusu tarihi baz alınarak hesaplama yapılabilir.
• Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigorta başlangıcı olmalıdır. Hizmet akdine bağlı olarak, kamu görevlisi veya kendi iş yerinde çalışan kadınların doğumdan önce sigortalılık hallerinin tescil edilmesi gerekir.
• Doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemesi gerekir.
• Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması şarttır.• İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.
Doğum Borçlanması Ödemesi Ne Kadardır?
Doğum borçlanması ödemelerinde etki eden en önemli faktör; o yıl belirlenen asgari ücret miktarıdır. Asgari ücret çerçevesinde doğum borçlanması ödemesinin alt ve üst sınırları belirlenir. Brüt asgari ücreti yüzde 32'si bir günlük doğum borçlanması için en alt sınırdır. En üst sınır ise; bir günlük doğum borçlanmasının 7.5 katıdır. 2020 yılı içinde doğum borçlanması ücretleri belirlenmiştir:
• Bir aylık doğum borçlanması tutarı: 941.76 TL
• Bir yıllık doğum borçlanması tutarı: 11. 301,12 TL
• İki yıllık doğum borçlanması tutarı: 22.602,24 TL
Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?
• Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının veya hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine,
• Kamu görevlileri, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'na borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler.