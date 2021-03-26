Emekli olmak isteyenlerin başına talih kuşu kondu! Bu yöntemle 6 sene erken emekli olabilirsiniz!

Doğum Borçlanması Ödemesi Ne Kadardır?

Doğum borçlanması ödemelerinde etki eden en önemli faktör; o yıl belirlenen asgari ücret miktarıdır. Asgari ücret çerçevesinde doğum borçlanması ödemesinin alt ve üst sınırları belirlenir. Brüt asgari ücreti yüzde 32'si bir günlük doğum borçlanması için en alt sınırdır. En üst sınır ise; bir günlük doğum borçlanmasının 7.5 katıdır. 2020 yılı içinde doğum borçlanması ücretleri belirlenmiştir:

• Bir aylık doğum borçlanması tutarı: 941.76 TL

• Bir yıllık doğum borçlanması tutarı: 11. 301,12 TL

• İki yıllık doğum borçlanması tutarı: 22.602,24 TL