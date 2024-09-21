Bankalar kampanya yarışında! 50 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bankalar, müşteri kazanma yarışına tam gaz devam ediyor. Yeni müşterileri çekmek amacıyla peş peşe sıfır faizli kredi kampanyaları duyuruluyor. 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen bu kredi tekliflerinin şartları neler? Hangi bankalar sıfır faizli kredi fırsatını sunuyor? İşte detaylar...
Faizsiz kredi imkanları, vatandaşlar için cazip bir alternatif sunarken, bankalar da bu alandaki kampanyalarını güçlendirmeye devam ediyor. Peki, hangi bankalar bu sıfır faizli kredi seçeneklerini sunuyor? Faizsiz kredi almak için gereken şartlar neler? İşte bu konuya dair en çok merak edilenler…
Faizsiz kredi fırsatları cazip görünse de, her bankanın aradığı belirli koşullar bulunuyor. Bu koşullar genellikle kredi notuna ve bankanın müşteri edinme stratejilerine göre değişiklik gösteriyor. Çoğu banka, kampanyadan yalnızca yeni müşterilerinin yararlanmasını sağlıyor ve dijital bankacılık üzerinden başvuru yapılmasını şart koşuyor.
FİNDEKS KREDİ NOTU İSTEYEN VAR
Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu da istiyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.