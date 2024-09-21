Bankalar kampanya yarışında! 50 bin TL'ye varan nakit fırsatı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

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Faizsiz kredi imkanları, vatandaşlar için cazip bir alternatif sunarken, bankalar da bu alandaki kampanyalarını güçlendirmeye devam ediyor. Peki, hangi bankalar bu sıfır faizli kredi seçeneklerini sunuyor? Faizsiz kredi almak için gereken şartlar neler? İşte bu konuya dair en çok merak edilenler…