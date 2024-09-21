Asgari ücret en az 24.000 TL! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Taban OVP'den geldi | Hesaplar ne diyor?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için zaman daralıyor. Aralık ayında belirlenecek yeni ücrette enflasyon etkili olacak. En düşük tahmin OVP'den geldi. Buna göre yeni rakam 24 bin 58 lira oluyor.
Milyonlarca çalışanın direkt gelirini, milyonlarca vatandaşın alacağı ödenek ve borçları belirleyen asgari ücret için geri sayım başladı.
Bu yıl için 20.002 TL brüt ve 17.002 TL net olarak belirlenen asgari ücret artışından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da enflasyon en önemli veri olacak.
TAHMİNLER ÖNEMLİ
Asgari ücreti direkt belirlemese de enflasyon en önemli referans olarak masada olacak.