İstifa edene kıdem tazminatı rehberi! Vefat, malulen emeklilik, evlilik...
İşçiler, emekçiler bazı durumlarda istifa halinde de tazminatını alabiliyor. Peki bu durumlar neler? İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışan vefat ederse, kıdem tazminatını eşi talep edebilir mi? Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen bu soruları sizler için cevapladı.
* İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamaz.
Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması, kadının evlenmesi (1 yıl içinde işten ayrılırsa), işçinin vefatı, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle feshedilmesi halinde çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı vardır.
* Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?
Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenir.