İstifa edene kıdem tazminatı rehberi! Vefat, malulen emeklilik, evlilik...

Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması, kadının evlenmesi (1 yıl içinde işten ayrılırsa), işçinin vefatı, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle feshedilmesi halinde çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı vardır.

