%30'luk zam + 5.500 TL üzeri maaş! Ocak 2023 BRÜT ve NET asgari ücret hesabı! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyonla 1,2,3,4 çocuklu çalışan...
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında yeni asgari ücreti net 5.500 TL olarak duyurmuştu. Erdoğan "Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir. Asıl düzenlemeyi yılbaşında yapacağız. " demişti. Yeni zam merakla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.
Asgari ücrete Temmuz ayında yapılan yüzde 30'luk zammın ardından gözler bu kez Ocak ayına çevrildi. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar artacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücret Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? İşte gelişmeler...
OCAK 2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Temmuza yapılan %30'luk ara zam sonrası Vedat Bilgin'in de son dakika açıklaması heyecanı arttırdı. Bu noktada milyonlarca asgari ücretli Ocak ayında ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı.
Son dakika asgari ücret açıklaması... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ocak ayı asgari ücret zammına dair önemli açıklamalarda bulundu.
'EMEĞİ KORUYACAK ÖNLEMLER ALMAYA ÇALIŞTIK'
Geçtiğimiz günlerde de açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, yapılan asgari ücret düzenlemesiyle emeği koruyacak önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuşmuştu;
"Biliyorsunuz, bizler geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yaptık. Asgari ücret düzenlemeleri ile emeği koruyacak önlemler almaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet olduğundan dolayı buna özellikle önem vermektedir. Evet, asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücret demektir. Bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içerisinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımı ile ilgilidir. Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, asgari ücretin üzerinde ücret seviyesinin belli bir aşamaya tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla bir pay almasını sağlayacak bir mekanizma oluşturur.
Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir. Demokratik toplum bunların üzerinde yükseliyor. Çalışanlarının özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, işletmelerinin ürettiği değeri çalışanları ile paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz. Bu bakımdan bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü ile aslında bu konuya verdiğimiz önceliğin bir ifadesi olarak görülmelidir."