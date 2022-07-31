%30’luk zam + 5.500 TL üzeri maaş! Ocak 2023 BRÜT ve NET asgari ücret hesabı! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyonla 1,2,3,4 çocuklu çalışan...

'EMEĞİ KORUYACAK ÖNLEMLER ALMAYA ÇALIŞTIK'

Geçtiğimiz günlerde de açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, yapılan asgari ücret düzenlemesiyle emeği koruyacak önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuşmuştu;

"Biliyorsunuz, bizler geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yaptık. Asgari ücret düzenlemeleri ile emeği koruyacak önlemler almaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet olduğundan dolayı buna özellikle önem vermektedir. Evet, asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücret demektir. Bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içerisinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımı ile ilgilidir. Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, asgari ücretin üzerinde ücret seviyesinin belli bir aşamaya tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla bir pay almasını sağlayacak bir mekanizma oluşturur.