Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaş, prim, yaş formülü! EYT'liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalar sürerken; bu kapsamda prim, yaş ve maaş formülleri gündeme geliyor. Peki, EYT'liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak? Takvim.com.tr, emeklilik yolunu açacak gündemdeki formülleri sizler için derledi. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemenin en geç ocak ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.
01.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 01.08.2022 06:59
EYT'liler için oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, milyonlar da heyecan içerisinde çıkacak sonucu bekliyor.