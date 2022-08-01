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Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaş, prim, yaş formülü! EYT'liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalar sürerken; bu kapsamda prim, yaş ve maaş formülleri gündeme geliyor. Peki, EYT'liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak? Takvim.com.tr, emeklilik yolunu açacak gündemdeki formülleri sizler için derledi. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemenin en geç ocak ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
01.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 01.08.2022 06:59
Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaş, prim, yaş formülü! EYT’liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışma sürüyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaş, prim, yaş formülü! EYT’liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak?

EYT'liler için oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, milyonlar da heyecan içerisinde çıkacak sonucu bekliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaş, prim, yaş formülü! EYT’liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarda ilk aşamada alternatifli formüller hazırlanacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaş, prim, yaş formülü! EYT’liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak?

Düzenlemenin en geç Ocak'ta Meclis'e sunulması planlanırken, kamuoyunda pek çok formül gündeme geliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaş, prim, yaş formülü! EYT’liler için hangi seçenekler masada? Kim, nasıl emekli olacak?

Bunlar arasında maaş, prim ve yaşa ilişkin olmak üzere bazı formüller öne çıkıyor.

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