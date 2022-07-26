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Derhal 316 TL verilecek! O şart artık yok! SGK'ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

SGK'ya talep dilekçesi vermeden başvurabilirsiniz. Vatandaşlar verilen destekler arasında yer alan emzirme ödeneği, bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödeneği almak için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Emzirme ödeneği kapsamında doğum yapan vatandaşa 316 lira ödeme sağlanıyor.İşte detaylar

takvim.com.tr
26.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 26.07.2022 10:04
Derhal 316 TL verilecek! O şart artık yok! SGK’ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

Devlet tarafından vatandaşa sunulan destek ödemelerinden birisi de emzirme ödeneğidir. Doğum yapan anneye ya da eşi sigortalı değilse sigortalı erkeğe ödeme yapılmaktadır. Bu ödeneğe dair detaylar ise bebek bekleyen çiftler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde bu doğrultuda kadın çalışanların emzirme parasından gece çalışmaya, doğum yardımından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkanlar sunulmaktadır. Aynı zamanda çalışan anneler borçlanarak erken emeklilikten yararlanabiliyor. Annelere 300-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği verilirken, izinde de maaşını devlet yatırıyor. İşte merak edilenler!

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Derhal 316 TL verilecek! O şart artık yok! SGK’ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

Annelere 300-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği verilirken, izinde de maaşını devlet yatırıyor. Asgari ücretli en az 16 bin 105 lira rapor parası alıyor.

Derhal 316 TL verilecek! O şart artık yok! SGK’ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor.

Derhal 316 TL verilecek! O şart artık yok! SGK’ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

Çocuğu olanlar doğum yardımı ve emzirme ödeneği alırken; çalışanlara doğum izninde geçen süre için iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor.

Derhal 316 TL verilecek! O şart artık yok! SGK’ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

NASIL HESAPLANIYOR?
İş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte iş göremezlik ödeneği de yükseldi.

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