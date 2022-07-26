Derhal 316 TL verilecek! O şart artık yok! SGK’ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

Devlet tarafından vatandaşa sunulan destek ödemelerinden birisi de emzirme ödeneğidir. Doğum yapan anneye ya da eşi sigortalı değilse sigortalı erkeğe ödeme yapılmaktadır. Bu ödeneğe dair detaylar ise bebek bekleyen çiftler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde bu doğrultuda kadın çalışanların emzirme parasından gece çalışmaya, doğum yardımından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkanlar sunulmaktadır. Aynı zamanda çalışan anneler borçlanarak erken emeklilikten yararlanabiliyor. Annelere 300-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği verilirken, izinde de maaşını devlet yatırıyor. İşte merak edilenler!