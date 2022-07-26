BENZİN, MOTORİN LPG' YE SON DAKİKA İNDİRİM! 26 Temmuz EPGİS BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara..
Benzin, motorine peş peşe indirim yağdı. Brent petrol yine düştü. 26 Temmuz 2022 brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,41 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 98,38 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 97,41 dolar oldu. Böylelikle akaryakıt fiyatlarında da indirim uygulandı. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Şimdi de benzinde indirim bekleniyor. İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP, Total BENZİN, MOTORİN (mazot), LPG (otogaz) fiyat listesi...
BENZİN, MOTORİN LPG' YE SON DAKİKA İNDİRİM HABERLERİ... Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Motorinden sonra benzine indirim müjdesi geldi. 26 Temmuz itibariyle motorin fiyatları düştü. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim uygulandı. Gelen indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı megakent İstanbul'da 24,51 liraya kadar düştü. Brent petroldeki hareketlilik devam ederken bir indirim de benzinde uygulanacak. İşte 26 Temmuz EPGİS BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...
BRENT PETROL ÇAKILDI!
26 Temmuz 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,41 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 97,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararına odaklandı.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ekonomilerde durgunluk emarelerinin belirginleşmeye başladığını gösterirken, faiz oranlarında öngörülen artışın küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı beklentisi fiyatları baskılıyor.
Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerinden Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da ekonomik aktiviteye ilişkin korkuları canlı tutuyor ve petrol piyasalarındaki talep endişelerini destekliyor.
Arz tarafında, geçen hafta Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) 3 aylık aranın ardından bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurması olumlu etki yarattı.