BENZİN, MOTORİN LPG’ YE SON DAKİKA İNDİRİM! 26 Temmuz EPGİS BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara..

BENZİN, MOTORİN LPG' YE SON DAKİKA İNDİRİM HABERLERİ... Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Motorinden sonra benzine indirim müjdesi geldi. 26 Temmuz itibariyle motorin fiyatları düştü. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim uygulandı. Gelen indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı megakent İstanbul'da 24,51 liraya kadar düştü. Brent petroldeki hareketlilik devam ederken bir indirim de benzinde uygulanacak. İşte 26 Temmuz EPGİS BP, Shell, Total, Petrol Ofisi, akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...