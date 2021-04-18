Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! İlk defa kendi evini alacaklar yaşadı! İşte o destekler…

Herkesin hayali bir konut alabilmektir ve bunun için çalışıp çabalanır. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve ilk defa kendi evini alacaklara devlet tarafından destekler sunuluyor. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, hangi evler dahil? Doğal afetlerin sık yaşandığı ülkemizde prefabrik evlere olan ilgi arttı ve prefabrik ev almak isteyenlere devlet tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Devlet desteği sayesinde vatandaşlar alacağı eve daha uygun fiyatlarla erişme fırsatını yakalıyor. İşte konuya dair detaylar…