RAMAZAN İMSAKİYE
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Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! İlk defa kendi evini alacaklar yaşadı! İşte o destekler…

Herkesin hayali bir konut alabilmektir ve bunun için çalışıp çabalanır. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve ilk defa kendi evini alacaklara devlet tarafından destekler sunuluyor. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, hangi evler dahil? Doğal afetlerin sık yaşandığı ülkemizde prefabrik evlere olan ilgi arttı ve prefabrik ev almak isteyenlere devlet tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Devlet desteği sayesinde vatandaşlar alacağı eve daha uygun fiyatlarla erişme fırsatını yakalıyor. İşte konuya dair detaylar…

18.04.2021 12:44 - Son Güncelleme: 18.04.2021 12:44
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! İlk defa kendi evini alacaklar yaşadı! İşte o destekler…

Herkesin hayali bir konut alabilmektir ve bunun için çalışıp çabalanır. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve ilk defa kendi evini alacaklara devlet tarafından destekler sunuluyor. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, hangi evler dahil? Doğal afetlerin sık yaşandığı ülkemizde prefabrik evlere olan ilgi arttı ve prefabrik ev almak isteyenlere devlet tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Devlet desteği sayesinde vatandaşlar alacağı eve daha uygun fiyatlarla erişme fırsatını yakalıyor. İşte konuya dair detaylar…

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Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! İlk defa kendi evini alacaklar yaşadı! İşte o destekler…

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilen vatandaşlar ev alma hayalini gerçekleştirebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu noktada prefabrik konut satın almak isteyenlere devlet tarafından 30 bin TL'ye varan destek verileceği duyuruldu ve vatandaşlar merakla detayları inceler oldu. Hem sıfır hem de ikinci el prefabrik ev almak isteyenler devlet desteğinden faydalanabiliyor. İşte ayrıntılar…

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! İlk defa kendi evini alacaklar yaşadı! İşte o destekler…

30 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! İlk defa kendi evini alacaklar yaşadı! İşte o destekler…

Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! İlk defa kendi evini alacaklar yaşadı! İşte o destekler…

ŞARTLAR NELER?

Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.