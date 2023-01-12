İster SGK Bağkur olsun isterse olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş müjdesi geldi!
Çocuklar üstünden alınan yardımların vatandaşlar için büyük önemi vardır. Belli aralıklarla alınabilecek olan aylık fırsatı olabildiğince kapsayıcı olmaktadır. Vatandaş ister SGK primi ödemesini yapmış olsun ister olmasın destek alması olası olacak. Yapılan çalışmaların tamamlanmasından sonra verdiği desteklerin kapsamında ve tutarlarında bazı iyileştirmeler yapıldı.
12.01.2023 15:32 - Son Güncelleme: 12.01.2023 15:33