İster evli olun ister bekar! İŞKUR'dan evden çalışma müjdesi! Vasıfsız diploma şartsız aylık 6 bin TL'ye kadar maaş!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte evde kalan binlerce ev hanımı ek gelir için İŞKUR'un evde paketleme işlerine yoğun ilgi gösteriyor. Çocuğunuzu okula, eşinizi işe yolcu ettikten sonra tüm gün ne yapacağınızı düşünüyorsanız İŞKUR evden paketleme işi tam size göre! Sadece bir kaç saat çalışarak 6 bin TL'ye kadar maaş alabilirsiniz. Evde paketleme işleri ise çok basit. Nikah şekeri ya da bebek şekeri paketleyerek para kazanmanız mümkün. İşte detaylar...
İster çalışan biri olun ister işsiz, ister evli olun ister bekar fark etmiyor! İŞKUR aile ekonomisini düşünen kadınlar için kolları sıvadı. Nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi iş ilanları yayınlandı. İŞKUR aracılığı ile bu işleri günde sadece 3 ve yaz 4 saat yapıp yüksek maaşlar alabilirsiniz. İŞKUR'un bu iş ilanları ile hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisinin kalkınması amaçlanıyor. İşte 6 bin TL'ye kadar maaş verilen diploma şartı istemeyen vasıfsız işçi alan ilanlar...
EVDE NİKAH ŞEKERİ PAKETLEME
İŞKUR evde nikah şekeri paketleme işi genelde nikah ve düğün sezonlarında artış göstermektedir. Bu firmalarla çalışmak avantajlı olduğundan evlerden paketleme yapacak kişilere ihtiyaç duyulur. Evde nikah paketleme işi için öncelikle bir firmayla anlaşmanız gerekir. Firmayla anlaşma yaptığınızda alacağınız ücret paketleyebileceğiniz nikah şekeri sayısı kadar olacaktır.
EVDE BEBEK ŞEKERİ PAKETLEME
İŞKUR evde bebek şekeri paketleme işi genelde doğum yapacak anneler ile ön plana çıkar. Bu firmalarla çalışmak avantajlı olduğundan evlerden paketleme yapacak kişilere ihtiyaç duyulur. Evde bebek paketleme işi için öncelikle bir firmayla anlaşmanız gerekir. Firmayla anlaşma yaptığınızda alacağınız ücret paketleyebileceğiniz bebek şekeri sayısı kadar olacaktır.