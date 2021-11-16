İster evli olun ister bekar! İŞKUR’dan evden çalışma müjdesi! Vasıfsız diploma şartsız aylık 6 bin TL’ye kadar maaş!

İster çalışan biri olun ister işsiz, ister evli olun ister bekar fark etmiyor! İŞKUR aile ekonomisini düşünen kadınlar için kolları sıvadı. Nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi iş ilanları yayınlandı. İŞKUR aracılığı ile bu işleri günde sadece 3 ve yaz 4 saat yapıp yüksek maaşlar alabilirsiniz. İŞKUR'un bu iş ilanları ile hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisinin kalkınması amaçlanıyor. İşte 6 bin TL'ye kadar maaş verilen diploma şartı istemeyen vasıfsız işçi alan ilanlar...