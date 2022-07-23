Bağkur, Esnaf, Tarım, 4C’liye %42.35 zamlı maaş: Emekli numarası 9,7,5,3,1 olanlar... Pazartesi yatacak! 4 bin 197 TL Temmuz zam farkı geliyor!

Emekli aylıklarına Temmuz'da zam geldi. SSK emeklileri zamlı ödemelerini ceplerine koymaya başladı. Haftaya da Bağkur emeklilerine yeni maaşları yatacak. Ödemeler %42.35 artışlı yatırılırken, en düşük ödeme 3. 500 TL olarak yansıyacak. Emeklilerin zam farkı ödemeleri için tarihler belli oldu. 25 -28 Temmuz tarihleri arasında banka hesaplarına zamlı maaşları yatırılacak. İşte maaş bekleyen emeklilerin merak ettiği tüm detaylar ve maaş tablosu haberimizde!