EYT'ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda bir formül öne çıktı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Ancak farklı kurumlarda sigortalı olanlar için ise ayrı bir değerlendirme gerekiyor.
27.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 27.03.2022 07:02
Burada emeklilik için şartlar 8 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9 bin gün primi kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak yeterli olacak.