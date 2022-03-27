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Haberler Ekonomi EYT'ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

EYT'ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda bir formül öne çıktı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Ancak farklı kurumlarda sigortalı olanlar için ise ayrı bir değerlendirme gerekiyor.

27.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 27.03.2022 07:02
EYT’ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

Emeklilik için yaş dışındaki şartı tamamlayan ancak 1999 yılındaki yaşa değişikliği ile kademeli yaş şartına takılan sigortalıların emeklilik talepleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

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EYT’ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

Bu konuda çeşitli alternatifler üzerinde durulurken yeni bir formül de gündeme geldi. Buna göre erkeklerin 25 kadınların da 20 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

EYT’ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

EYT’ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

Burada emeklilik için şartlar 8 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9 bin gün primi kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak yeterli olacak.

EYT’ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

BORÇLANMAK MÜMKÜN
Prim günü eksik olanlar için ise borçlanma imkanları bulunuyor.

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