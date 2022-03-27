EYT’ye 20-25 formülü! Milyonları ilgilendiren yeni fırsat... Prim borçlanması nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

Burada emeklilik için şartlar 8 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9 bin gün primi kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak yeterli olacak.