İşten ayrılana ayda 20.646 TL! İşsizlik maaşları değişti | Kim ne kadar alacak? Hali hazırda işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı?

1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, çalışanların yanı sıra işsizlere de yansıyacak. İşsizlik ödeneğinde en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.
Bu ödenek, son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alıyor.
EN DÜŞÜĞÜ KADEMELİ ARTACAK
İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 10 bin 402 lira 20 kuruş, en yükseği de 20 bin 804 lira 40 kuruş olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 10 bin 323, en çok 20 bin 646 lira geçecek.
Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutar kademeli yansıyacak. Aralık'ta ayrılana en az 7 bin 940 lira ödenirken, en düşük tutar Ocak sonunda ayrılma halinde 8 bin 536, Şubat'ta çıkılırsa 9 bin 131, Mart'ta ayrılma durumunda 9 bin 727, Nisan'da çıkılırsa 10 bin 323 lira olacak. İşsizlik ödeneğinde 15 bin 880 liradan 20 bin 646 liraya çıkan tavan tutar ise Ocak ayından itibaren uygulanacak.
HALEN ALANLARA NASIL YANSIYACAK?
Yaşanacak artış, halen işsizlik maaşı alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin 5 liranın üstünde olanlara da yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak. Örneğin; işsiz kalmadan önceki 4 aylık ortalama brüt ücreti 52 bin 11 lira olan bir kişi normalde brüt 20 bin 804 lira 40 kuruş işsizlik ödeneğine hak kazanıyordu.
Fakat işsizlik ödeneği, 2024'teki tavan brüt 16 bin 2, net 15 bin 880 lira olduğu için bu tutardan bağlandı. Örneğimizdeki kişinin 10 aylık işsizlik ödeneği alma hakkı bulunduğunu ve 5 aylık ödeneğini aldığını varsayalım. Bu kişi kalan 5 aylık işsizlik ödeneğini brüt 20 bin 804 lira üzerinden alacak. Bundan 157,91 lira damga vergisi kesilecek ve kendisine net olarak ayda 20 bin 646 lira ödenmeye başlanacak.
TAVAN İŞSİZLİK MAAŞI
ARALIK
Brüt asgari ücret: 20.002,50 TL
Tavan işsizlik maaşı: 16.002,00 TL
Damga vergisi: 121,46 TL
Ödenen tutar: 15.880,54 TL
OCAK
Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL
Tavan işsizlik maaşı: 20.804,40 TL
Damga vergisi: 157,91 TL
Ödenen tutar: 20.646,49 TL
ASGARİ ÜCRETLİNİN ALACAĞI TUTAR
Aralık sonunda işten ayrılan
Dört aylık ücret ort.: 20.002,50 TL
İşsizlik maaşı: 8.001,00 TL
Damga vergisi: 60,73 TL
Net ödenecek tutar: 7.940,27 TL
Ocak sonunda işten ayrılan
Dört aylık ücret ort.: 21.503,25 TL
İşsizlik maaşı: 8.601,30 TL
Damga vergisi: 65,28 TL
Net ödenecek tutar: 8.536,02 TL
Şubat sonunda işten ayrılan
Dört aylık ücret ort.: 23.004,00 TL
İşsizlik maaşı: 9.201,60 TL
Damga vergisi: 69,84 TL
Net ödenecek tutar: 9.131,76 TL
Mart sonunda işten ayrılan
Dört aylık ücret ort.: 24.504,75 TL
İşsizlik maaşı: 9.801,90 TL
Damga vergisi: 74,40 TL
Net ödenecek tutar: 9.727,50 TL
Nisan ve sonrasında işten ayrılan
Dört aylık ücret ort.: 26.005,50 TL
İşsizlik maaşı: 10.402,20 TL
Damga vergisi: 78,95 TL
Net ödenecek tutar: 10.323,25 TL
MAAŞA GÖRE KİM, NE ALACAK?
Dört aylık ortalama brüt ücret: 26.005,50
İşsizlik maaşı: 10.402,20
Damga vergisi: 78,95
Ödenecek tutar: 10.323,25
Dört aylık ortalama brüt ücret: 26.500,00
İşsizlik maaşı: 10.600,00
Damga vergisi: 80,45
Ödenecek tutar: 10.519,55
Dört aylık ortalama brüt ücret: 27.000,00
İşsizlik maaşı: 10.800,00
Damga vergisi: 81,97
Ödenecek tutar: 10.718,03
Dört aylık ortalama brüt ücret: 27.500,00
İşsizlik maaşı: 11.000,00
Damga vergisi: 83,49
Ödenecek tutar: 10.916,51
Dört aylık ortalama brüt ücret: 28.000,00
İşsizlik maaşı: 11.200,00
Damga vergisi: 85,01
Ödenecek tutar: 11.114,99
Dört aylık ortalama brüt ücret: 28.500,00
İşsizlik maaşı: 11.400,00
Damga vergisi: 86,53
Ödenecek tutar: 11.313,47
Dört aylık ortalama brüt ücret: 29.000,00
İşsizlik maaşı: 11.600,00
Damga vergisi: 88,04
Ödenecek tutar: 11.511,96
Dört aylık ortalama brüt ücret: 29.500,00
İşsizlik maaşı: 11.800,00
Damga vergisi: 89,56
Ödenecek tutar: 11.710,44
Dört aylık ortalama brüt ücret: 30.000,00
İşsizlik maaşı: 12.000,00
Damga vergisi: 91,08
Ödenecek tutar: 11.908,92
Dört aylık ortalama brüt ücret: 30.500,00
İşsizlik maaşı: 12.200,00
Damga vergisi: 92,60
Ödenecek tutar: 12.107,40
Dört aylık ortalama brüt ücret: 31.000,00
İşsizlik maaşı: 12.400,00
Damga vergisi: 94,12
Ödenecek tutar: 12.305,88
Dört aylık ortalama brüt ücret: 31.500,00
İşsizlik maaşı: 12.600,00
Damga vergisi: 95,63
Ödenecek tutar: 12.504,37
Dört aylık ortalama brüt ücret: 32.000,00
İşsizlik maaşı: 12.800,00
Damga vergisi: 97,15
Ödenecek tutar: 12.702,85
Dört aylık ortalama brüt ücret: 32.500,00
İşsizlik maaşı: 13.000,00
Damga vergisi: 98,67
Ödenecek tutar: 12.901,33
Dört aylık ortalama brüt ücret: 33.000,00
İşsizlik maaşı: 13.200,00
Damga vergisi: 100,19
Ödenecek tutar: 13.099,81
Dört aylık ortalama brüt ücret: 33.500,00
İşsizlik maaşı: 13.400,00
Damga vergisi: 101,71
Ödenecek tutar: 13.298,29
Dört aylık ortalama brüt ücret: 34.000,00
İşsizlik maaşı: 13.600,00
Damga vergisi: 103,22
Ödenecek tutar: 13.496,78
Dört aylık ortalama brüt ücret: 34.500,00
İşsizlik maaşı: 13.800,00
Damga vergisi: 104,74
Ödenecek tutar: 13.695,26
Dört aylık ortalama brüt ücret: 35.000,00
İşsizlik maaşı: 14.000,00
Damga vergisi: 106,26
Ödenecek tutar: 13.893,74
Dört aylık ortalama brüt ücret: 35.500,00
İşsizlik maaşı: 14.200,00
Damga vergisi: 107,78
Ödenecek tutar: 14.092,22
Dört aylık ortalama brüt ücret: 36.000,00
İşsizlik maaşı: 14.400,00
Damga vergisi: 109,30
Ödenecek tutar: 14.290,70
Dört aylık ortalama brüt ücret: 36.500,00
İşsizlik maaşı: 14.600,00
Damga vergisi: 110,81
Ödenecek tutar: 14.489,19
Dört aylık ortalama brüt ücret: 37.000,00
İşsizlik maaşı: 14.800,00
Damga vergisi: 112,33
Ödenecek tutar: 14.687,67
Dört aylık ortalama brüt ücret: 37.500,00
İşsizlik maaşı: 15.000,00
Damga vergisi: 113,85
Ödenecek tutar: 14.886,15
Dört aylık ortalama brüt ücret: 38.000,00
İşsizlik maaşı: 15.200,00
Damga vergisi: 115,37
Ödenecek tutar: 15.084,63
Dört aylık ortalama brüt ücret: 38.500,00
İşsizlik maaşı: 15.400,00
Damga vergisi: 116,89
Ödenecek tutar: 15.283,11
Dört aylık ortalama brüt ücret: 39.000,00
İşsizlik maaşı: 15.600,00
Damga vergisi: 118,40
Ödenecek tutar: 15.481,60
Dört aylık ortalama brüt ücret: 39.500,00
İşsizlik maaşı: 15.800,00
Damga vergisi: 119,92
Ödenecek tutar: 15.680,08
Dört aylık ortalama brüt ücret: 40.000,00
İşsizlik maaşı: 16.000,00
Damga vergisi: 121,44
Ödenecek tutar: 15.878,56
Dört aylık ortalama brüt ücret: 40.500,00
İşsizlik maaşı: 16.200,00
Damga vergisi: 122,96
Ödenecek tutar: 16.077,04