İşten ayrılana ayda 20.646 TL! İşsizlik maaşları değişti | Kim ne kadar alacak? Hali hazırda işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı?

1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, çalışanların yanı sıra işsizlere de yansıyacak. İşsizlik ödeneğinde en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

Bu ödenek, son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alıyor.

EN DÜŞÜĞÜ KADEMELİ ARTACAK

İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 10 bin 402 lira 20 kuruş, en yükseği de 20 bin 804 lira 40 kuruş olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 10 bin 323, en çok 20 bin 646 lira geçecek.

Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutar kademeli yansıyacak. Aralık'ta ayrılana en az 7 bin 940 lira ödenirken, en düşük tutar Ocak sonunda ayrılma halinde 8 bin 536, Şubat'ta çıkılırsa 9 bin 131, Mart'ta ayrılma durumunda 9 bin 727, Nisan'da çıkılırsa 10 bin 323 lira olacak. İşsizlik ödeneğinde 15 bin 880 liradan 20 bin 646 liraya çıkan tavan tutar ise Ocak ayından itibaren uygulanacak.