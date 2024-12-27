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A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

2024 yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, sofraların olmazsa olmazı hindi fiyatları ve yılbaşı sepetleri merak konusu oldu. Marketler bu yıl, enflasyon etkisiyle artan fiyatlara rağmen tüketicilere çeşitli alternatifler sunuyor. Peki, A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK marketlerinde hindi fiyatları ve yılbaşı sepetleri ne kadar? Hangi market daha avantajlı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:20
A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı sofralarını hazırlamak isteyenler marketlerdeki fiyatları araştırmaya başladı. Artan maliyetlere rağmen, marketler tüketicilere hem hindi hem de yılbaşı sepeti seçenekleri sunarak farklı bütçelere hitap ediyor.

A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

BİM

BİM, bu yıl hindi yerine "Roaster Tavuk" seçeneğini tercih etti:

🔶 ROASTER TAVUK FİYATI:

Kilogram fiyatı: 79,50 TL

Yılbaşı sepeti hazırlamak yerine çerez, cips ve çikolata gibi tekli ürünlerde geniş bir yelpaze sunuldu.

A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

ŞOK

ŞOK Market, daha minimal seçeneklerle tüketicilere hitap etti:

🔶 Hindi Fiyatları

- Pınar Yarım Hindi (Dondurulmuş): 249 TL

- Yılbaşı sepeti yerine cips, çerez ve içeceklerde indirim yaptı:

- Büyük Boy Cips: 39,50 TL

- Küçük Boy Cips: 34,50 TL

- Amigo Kuruyemiş: %15 indirim

A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

MİGROS

Migros, yılbaşı sofralarını zenginleştirmek için iki farklı hindi menüsü ve yılbaşı sepeti seçenekleri sundu:

🔶 Yarım Hindi Menüsü (5-6 Kişilik): 2.950 TL. Menünün içeriğinde 3-3,25 kg çiğ yarım hindi, 1 kg kestaneli iç pilav, 4 çeşit 300'er gram meze (şakşuka, atom, tahinli köz patlıcan, muhammara) ve 100 ml gravy sos bulunuyor.

A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

🔶 Tam Hindi Menüsü (10-12 Kişilik): 4.495 TL. 6-6,5 kg çiğ tam hindi, 1,5 kg kestaneli iç pilav, 4 çeşit 400'er gram meze ve 200 ml gravy sos içeriyor.

A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

🔶 Yılbaşı Sepetleri

Butik Sepet: 1.195 TL

Elegant Sepet: 2.995 TL

A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

A101

A101, yılbaşı sofraları için bireysel çözümler sunmayı tercih etti:

🔶 Hindi Fiyatları

Pınar Hindi (Bütün): Kilogram fiyatı 249 TL

🔶 Mezeler

200 gr hazır meze seçenekleri: 29,50 TL

Yılbaşı sepeti yerine patlatmalık mısır, gazlı içecekler, kekler gibi ürünlerde indirim uygulandı.

A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

CARREFOUR

Carrefour, farklı kişi sayısına uygun hindi menüleri ve yılbaşı kolileri hazırladı:

🔶 Hindi Fiyatları

8-10 Kişilik Dondurulmuş Hindi: 3.590 TL

4-6 Kişilik Kızarmış Yarım Hindi Menüsü: 2.190 TL

4-6 Kişilik Doldurulmuş Piliç Menüsü: 1.490 TL

Menülerin yanına kestaneli iç pilav, mantar sote, şakşuka, rus salatası, haydari ve acılı ezme gibi ürünler ekleniyor.

🔶 Yılbaşı Sepetleri

Büyük Sepet (38 Ürün): 1.299 TL

Küçük Sepet (31 Ürün): 990 TL