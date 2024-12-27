A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK yılbaşı hindi fiyatları kaç para?

Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı sofralarını hazırlamak isteyenler marketlerdeki fiyatları araştırmaya başladı. Artan maliyetlere rağmen, marketler tüketicilere hem hindi hem de yılbaşı sepeti seçenekleri sunarak farklı bütçelere hitap ediyor.
BİM
BİM, bu yıl hindi yerine "Roaster Tavuk" seçeneğini tercih etti:
🔶 ROASTER TAVUK FİYATI:
Kilogram fiyatı: 79,50 TL
Yılbaşı sepeti hazırlamak yerine çerez, cips ve çikolata gibi tekli ürünlerde geniş bir yelpaze sunuldu.
ŞOK
ŞOK Market, daha minimal seçeneklerle tüketicilere hitap etti:
🔶 Hindi Fiyatları
- Pınar Yarım Hindi (Dondurulmuş): 249 TL
- Yılbaşı sepeti yerine cips, çerez ve içeceklerde indirim yaptı:
- Büyük Boy Cips: 39,50 TL
- Küçük Boy Cips: 34,50 TL
- Amigo Kuruyemiş: %15 indirim
MİGROS
Migros, yılbaşı sofralarını zenginleştirmek için iki farklı hindi menüsü ve yılbaşı sepeti seçenekleri sundu:
🔶 Yarım Hindi Menüsü (5-6 Kişilik): 2.950 TL. Menünün içeriğinde 3-3,25 kg çiğ yarım hindi, 1 kg kestaneli iç pilav, 4 çeşit 300'er gram meze (şakşuka, atom, tahinli köz patlıcan, muhammara) ve 100 ml gravy sos bulunuyor.
🔶 Tam Hindi Menüsü (10-12 Kişilik): 4.495 TL. 6-6,5 kg çiğ tam hindi, 1,5 kg kestaneli iç pilav, 4 çeşit 400'er gram meze ve 200 ml gravy sos içeriyor.
🔶 Yılbaşı Sepetleri
Butik Sepet: 1.195 TL
Elegant Sepet: 2.995 TL
A101
A101, yılbaşı sofraları için bireysel çözümler sunmayı tercih etti:
🔶 Hindi Fiyatları
Pınar Hindi (Bütün): Kilogram fiyatı 249 TL
🔶 Mezeler
200 gr hazır meze seçenekleri: 29,50 TL
Yılbaşı sepeti yerine patlatmalık mısır, gazlı içecekler, kekler gibi ürünlerde indirim uygulandı.
CARREFOUR
Carrefour, farklı kişi sayısına uygun hindi menüleri ve yılbaşı kolileri hazırladı:
🔶 Hindi Fiyatları
8-10 Kişilik Dondurulmuş Hindi: 3.590 TL
4-6 Kişilik Kızarmış Yarım Hindi Menüsü: 2.190 TL
4-6 Kişilik Doldurulmuş Piliç Menüsü: 1.490 TL
Menülerin yanına kestaneli iç pilav, mantar sote, şakşuka, rus salatası, haydari ve acılı ezme gibi ürünler ekleniyor.
🔶 Yılbaşı Sepetleri
Büyük Sepet (38 Ürün): 1.299 TL
Küçük Sepet (31 Ürün): 990 TL