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DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

2025 emekli promosyonları için araştırmalar hızlandı. DenizBank, TEB ve QNB Finansbank, yıl sonu öncesinde promosyon tutarlarını artırarak emeklilere cazip fırsatlar sundu. Asgari ücret zammının ardından emekli ve memura yapılacak zam oranını heyecanla bekleyen vatandaşlar emeklilere ödenecek promosyon tutarlarını da yakından takip ediyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 19:25 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 20:05
DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

Yeni yıl zamlarının ardından bankalar, emekli promosyonlarında rekabeti artırıyor. Ocak ayında maaşlardaki artışlarla birlikte, promosyon tekliflerinin 15.000 TL ile 30.000 TL arasında olması bekleniyor.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

🚀 PROMOSYON TUTARINI ARTIRAN 3 BANKA

💵 DenizBank

Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

💵 TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

💵 QNB Finansbank

Emekli maaşını taşıyanlara 16.200 TL'ye kadar nakit promosyon.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

🌟 DİĞER BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI

🏦 VakıfBank

SGK emeklilerine 24.000 TL'ye kadar ödeme.

12.000 TL nakit promosyon ve yıllık alışverişlere ek 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

🏦 Halkbank

3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan alan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

🏦 Garanti BBVA

Maaş tutarına göre:

6.250 TL (10.000 TL'ye kadar maaş).

10.000 TL (10.000 - 15.000 TL maaş).

12.500 TL (15.000 - 20.000 TL maaş).

15.000 TL (20.000 TL ve üzeri maaş).

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

🏦 Yapı Kredi

3 yıl boyunca maaşını bankasından almayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

🏦 Akbank

SGK maaşını Akbank'a taşıyanlara 15.000 TL nakit promosyon.

Ek olarak 2.500 TL Chip-Para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

PROMOSYON MİKTARLARI ARTABİLİR

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar, bankaların promosyon tekliflerini de doğrudan etkileyebilir. Daha yüksek maaşlar, bankaların rekabeti artırarak daha avantajlı promosyonlar sunmasına yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, emeklilerin acele etmeden, ocak ayındaki gelişmeleri beklemelerinin faydalı olabileceğini ifade ediyor.

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

İKİ FARKLI BANKADAN PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?

Bazı emekliler, kendi maaşlarının yanı sıra eşinden ya da babasından kalan maaşı da alıyor. Bu durum, farklı bankalardan iki ayrı promosyon alma imkanını doğuruyor. Böyle bir durumda, emekliler iki farklı banka ile anlaşarak her iki maaş için de promosyon ödemesi alabilir. Ancak onun dışında tek maaşla iki farklı promosyon ödemesi almak mümkün değildir

DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

YENİ YILDA PROMOSYON

Yeni yılda yapılan zamlarla birlikte emekli promosyonlarının 15.000 TL ile 30.000 TL arasında değişmesi bekleniyor.