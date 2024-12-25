DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

İKİ FARKLI BANKADAN PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?

Bazı emekliler, kendi maaşlarının yanı sıra eşinden ya da babasından kalan maaşı da alıyor. Bu durum, farklı bankalardan iki ayrı promosyon alma imkanını doğuruyor. Böyle bir durumda, emekliler iki farklı banka ile anlaşarak her iki maaş için de promosyon ödemesi alabilir. Ancak onun dışında tek maaşla iki farklı promosyon ödemesi almak mümkün değildir