DenizBank, TEB ve QNB arttırdı! Yeni emekli promosyonları! O bankadan 34 bin TL yatıyor...

Yeni yıl zamlarının ardından bankalar, emekli promosyonlarında rekabeti artırıyor. Ocak ayında maaşlardaki artışlarla birlikte, promosyon tekliflerinin 15.000 TL ile 30.000 TL arasında olması bekleniyor.
🚀 PROMOSYON TUTARINI ARTIRAN 3 BANKA
💵 DenizBank
Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon.
💵 TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon.
💵 QNB Finansbank
Emekli maaşını taşıyanlara 16.200 TL'ye kadar nakit promosyon.
🏦 VakıfBank
SGK emeklilerine 24.000 TL'ye kadar ödeme.
12.000 TL nakit promosyon ve yıllık alışverişlere ek 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı.
🏦 Halkbank
3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan alan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon.
🏦 Garanti BBVA
Maaş tutarına göre:
6.250 TL (10.000 TL'ye kadar maaş).
10.000 TL (10.000 - 15.000 TL maaş).
12.500 TL (15.000 - 20.000 TL maaş).
15.000 TL (20.000 TL ve üzeri maaş).
🏦 Yapı Kredi
3 yıl boyunca maaşını bankasından almayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon.
🏦 Akbank
SGK maaşını Akbank'a taşıyanlara 15.000 TL nakit promosyon.
Ek olarak 2.500 TL Chip-Para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı.
PROMOSYON MİKTARLARI ARTABİLİR
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar, bankaların promosyon tekliflerini de doğrudan etkileyebilir. Daha yüksek maaşlar, bankaların rekabeti artırarak daha avantajlı promosyonlar sunmasına yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, emeklilerin acele etmeden, ocak ayındaki gelişmeleri beklemelerinin faydalı olabileceğini ifade ediyor.
İKİ FARKLI BANKADAN PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?
Bazı emekliler, kendi maaşlarının yanı sıra eşinden ya da babasından kalan maaşı da alıyor. Bu durum, farklı bankalardan iki ayrı promosyon alma imkanını doğuruyor. Böyle bir durumda, emekliler iki farklı banka ile anlaşarak her iki maaş için de promosyon ödemesi alabilir. Ancak onun dışında tek maaşla iki farklı promosyon ödemesi almak mümkün değildir