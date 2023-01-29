Borç yapılandırma rehberi! Taksitler kaç ay olacak? Borçlular kaç lira ödeyecek? Hangi borçlar tamamen silinecek?
Vatandaşın kamuya olan borçlarını yapılandıran, bazılarını da silen yasa tasarısı haftaya Meclis gündemine gelecek. Yasa ile vatandaşlar borçlarından kolayca kurtulacak...
29.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 29.01.2023 06:56
■ TÜM BORÇLAR KAPSAMDA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili 31 Aralık 2022 tarihi öncesine ilişkin alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.
■ ÖDENECEK TUTAR DÜŞECEK: Borçların gecikme zamları, cezaları silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.