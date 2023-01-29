Borç yapılandırma rehberi! Taksitler kaç ay olacak? Borçlular kaç lira ödeyecek? Hangi borçlar tamamen silinecek?

■ ÖDENECEK TUTAR DÜŞECEK: Borçların gecikme zamları, cezaları silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.