Son dakika: 10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yükselişin geçici olduğu ve faizlerin uzun süre düşük kalmaya devam edeceği yönlendirmelerine karşın, büyük fonların tahvil satışı yaparak nakde geçmeye çalıştıklarının görüldüğünü de aktardılar.