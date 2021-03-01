Son dakika: 10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?
Son dakika haberi...Geçtiğimiz hafta ABD'nin 10 yıllık faizlerinde yaşanan artış ve beraberinde emtia fiyatları ile küresel gıda fiyatları endeksi piyasalarda adeta şok etkisi yarattı. Analistler ise yüzde 1.5'e kadar olası yükselişlerin paniğe neden olmayacağını belirtti. Fed'in de devreye gireceği görüşündeler. İşte piyasalarda son durum ve 1 Mart dolar/TL detayları.
01.03.2021 07:00
- Son Güncelleme: 01.03.2021 07:00