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Son dakika: 10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?

Son dakika haberi...Geçtiğimiz hafta ABD'nin 10 yıllık faizlerinde yaşanan artış ve beraberinde emtia fiyatları ile küresel gıda fiyatları endeksi piyasalarda adeta şok etkisi yarattı. Analistler ise yüzde 1.5'e kadar olası yükselişlerin paniğe neden olmayacağını belirtti. Fed'in de devreye gireceği görüşündeler. İşte piyasalarda son durum ve 1 Mart dolar/TL detayları.

01.03.2021 07:00 - Son Güncelleme: 01.03.2021 07:00
10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?

Geçtiğimiz hafta ABD'nin 10 yıllık faizlerinde yaşanan artış ve beraberinde emtia fiyatları ile küresel gıda fiyatları endeksi piyasalarda adeta şok etkisi yarattı.

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10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?

BORSALARDA PANİK SATIŞI
Ekonomilerdeki toparlanmanın yanı sıra enflasyonist baskılardan ötürü faiz artırımlarının tahminlerden önce başlayacağına ilişkin endişeler özellikle borsalarda panik satışlarını tetikledi.

10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?

Borsa İstanbul'da da endeks yüzde 5.7 ile haftalık bazda 17 haftanın en sert düşüşünü yaşadı.

10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini belirterek, 1.520 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

10 yıllık ABD faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki artış: Piyasalar şoktan çıktı | 1 Mart dolar/TL ne kadar?

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yükselişin geçici olduğu ve faizlerin uzun süre düşük kalmaya devam edeceği yönlendirmelerine karşın, büyük fonların tahvil satışı yaparak nakde geçmeye çalıştıklarının görüldüğünü de aktardılar.