Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için bomba tahmin!

Altın fiyatları neredeyse tüm varlık sınıflarından daha zayıf bir performans gösteriyor. Sarı metal; borsaların, tarım ürünlerinin, petrol ve başta bakır olmak üzere temel metallerin gerisinde kaldı. Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesinin neden olduğu satış baskısıyla 1.765,28 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Dolayısıyla teknik görünüm zayıflık sinyalleri vermeye devam ediyor. Ancak analistler er ya da geç bunun değişeceğini ve özellikle borsalarda yaşanan rotasyon nedeniyle yükseliş sırasının yakında altına gelebileceğini düşünüyor. Zira merkez bankalarının enflasyonist hamleleri sonrasında yatırımcıların, değerinin altında kalan ürünlere yönelmesi bekleniyor.