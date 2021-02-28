Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için bomba tahmin!
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için bomba tahmin! Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına tarihi bir düşüşle girdi. Altın yatırımcıları söz konusu düşüşün ardından "Altın almalı mı satmalı mı?", "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırırken flaş bir tahmin geldi. Commerzbank analisti Daniel Briesemann, hazırladığı bir raporda, altın piyasasındaki mevcut fiyat hareketini yaklaşmakta olan bir tsunaminin başlangıcı olarak nitelendirdi ve "Sular, büyük dalga çarpmadan önce çekiliyor" dedi.
Altın fiyatları neredeyse tüm varlık sınıflarından daha zayıf bir performans gösteriyor. Sarı metal; borsaların, tarım ürünlerinin, petrol ve başta bakır olmak üzere temel metallerin gerisinde kaldı. Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesinin neden olduğu satış baskısıyla 1.765,28 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Dolayısıyla teknik görünüm zayıflık sinyalleri vermeye devam ediyor. Ancak analistler er ya da geç bunun değişeceğini ve özellikle borsalarda yaşanan rotasyon nedeniyle yükseliş sırasının yakında altına gelebileceğini düşünüyor. Zira merkez bankalarının enflasyonist hamleleri sonrasında yatırımcıların, değerinin altında kalan ürünlere yönelmesi bekleniyor.
Piyasalarda ekonomik toparlanmanın yaşanacağı ve enflasyon oluşacağı beklentisiyle teknoloji şirket hisseleri önderliğinde hisse senetleri piyasalarına satış geliyor. Marketplace analisti Andrew Hecht, şu yanıtı veriyor: "Hisse senedi piyasalarında yaşanan rotasyon nedeniyle yükseliş sırası, bir süredir baskı altında kalan altına gelmiş olabilir. Merkez bankalarının ektiği enflasyon tohumları, eninde sonunda altına alım getirecek."
Credit Suisse, ons altının 2021'de rekor yüksek seviyeleri görmesini bekliyor. Kuruluşun değerli metaller analisti Fahad Tariq, ons altının 2021 yılında yukarı yönlü trendini sürdürerek 2.200 dolar seviyelerine çıkmasının mümkün olduğunu düşünüyor. Altın fiyatının Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD tahvil faizlerinde yükselişi kontrol etmek için getiri eğrisi kontrolünden bahsetmesi halinde destek bulabileceğini ifade eden analist, "Genel olarak reel faiz ortamı ve Fed'in teşvik edici duruşu altın için destekleyici olacaktır" yorumunda bulunuyor.
TSUNAMİ UYARISI
Commerzbank da kısa vadede altının baskı altında kalmaya devam etmekle birlikte uzun vadede fiyatlarda önemli bir artış görüleceğini düşünüyor. Alman bankanın değerli metal analisti Daniel Briesemann, hazırladığı bir raporda, altın piyasasındaki mevcut fiyat hareketini yaklaşmakta olan bir tsunaminin başlangıcı olarak nitelendiriyor ve "Sular, büyük dalga çarpmadan önce çekiliyor" diyor.
Briesemann, dünya rekor miktarda borçla uğraşmaya devam ederken, uzun vadede altın konusunda iyimser olduklarını söylerken merkez bankalarının para politikasını normalleştirmesinin yıllar alacağını ekliyor. Briesemann, yatırım talebinin 2020'de görülen tarihi akışlara kıyasla daha düşük olmasının beklenmesine rağmen, fiyatları 2.000 $'a geri çekecek kadar güçlü olacağını söyledi. Briesemann, "altının kısa vadede daha fazla düşme olasılığını göz ardı etmemekle birlikte, uzun vadede önemli ölçüde daha yüksek fiyatlara inanıyoruz" dedi.