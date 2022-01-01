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45.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! 365 gün vadeli faizsiz kredi! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...

Otomobil satın almak isteyenler için faizsiz taşıt kredisi seçenekleri sunan katılım bankaları, yeni yıldan önce kredi tekliflerini duyurmaya başladı. İstediği otomobile faizsiz kredi ile ulaşmak isteyen vatandalar, 2. el araç satın alımları için en fazla 10 yaşa kadar ikinci el araçlar için kredi tahsis edilebilecek.

takvim.com.tr
01.01.2022 14:09 - Son Güncelleme: 01.01.2022 14:10
365 gün vadeli faizsiz kredi! 45.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...
Otomobil fiyatlarının hammadde sorunları ve çip krizi gibi sektörel nedenlere bağlı yükselmesinin ardından, Türkiye'de yaşanan kur hareketliliklerinin de etkisiyle fiyatlar iyice yükseldi. Yeni ekonomi planı kapsamında kurda hafif bir düşüş yaşanması ile gelen indirimler ise vatandaşları memnun ediyor. Bu dönemde sıfır veya ikinci el otomobil almak isteyen çok sayıda vatandaş ise faizsiz kredi sunan katılım bankalarını tercih etmeye başladı. İşte en uygun faizsiz taşıt kredileri.
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365 gün vadeli faizsiz kredi! 45.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...

Ayrıca faizsiz ve düşük kar oranları ile sağlanan krediler ile herkesin otomobil sahibi olması hedefleniyor. Türkiye'nin önde gelen katılım bankaları tarafından sunulan ikinci el taşıt kredilerinde esnek ödeme seçeneklerine de yer verildi.

365 gün vadeli faizsiz kredi! 45.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...

10 yaşa kadar olan ikinci el tüm araçlarda geçerli olmak üzere, araç değerinin yüzde 70'ine kadar kredi tahsis edilecek. Faizsiz ikinci el taşıt kredisi desteği sağlayan bankalar ise şunlardır:

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Vakıf Katılım Bankası

- Albaraka Türk Katılın Bankası

- Türkiye Finans Katılım Bankası

365 gün vadeli faizsiz kredi! 45.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...

Kuveyt Türk Faizsiz Taşıt Kredisi

Sıfır veya ikinci el otomobil satın almak isteyenler Kuveyt Türk Katılım Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanarak hayallerindeki araçlara kavuşabilecekler. 2. el araçlarda 10 yaşa kadar finansman desteği sağlanması hedeflenmiştir.

365 gün vadeli faizsiz kredi! 45.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...

48 ay vade seçenekleriyle sunulan kredi kapsamında, yaşı 6 – 10 arasında olan araçlar için vade oranı 36 ay olarak uygulanacaktır. Yüzde 1,93'den başlayan avantajlı kar oranları ise ek ürün kullanımı ile en avantajlı taşıt kredisi desteğini sağlamaya devam ediyor.

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