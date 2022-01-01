45.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! 365 gün vadeli faizsiz kredi! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...

Otomobil fiyatlarının hammadde sorunları ve çip krizi gibi sektörel nedenlere bağlı yükselmesinin ardından, Türkiye'de yaşanan kur hareketliliklerinin de etkisiyle fiyatlar iyice yükseldi. Yeni ekonomi planı kapsamında kurda hafif bir düşüş yaşanması ile gelen indirimler ise vatandaşları memnun ediyor. Bu dönemde sıfır veya ikinci el otomobil almak isteyen çok sayıda vatandaş ise faizsiz kredi sunan katılım bankalarını tercih etmeye başladı. İşte en uygun faizsiz taşıt kredileri.