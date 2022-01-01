45.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi başvurusu! 365 gün vadeli faizsiz kredi! Otomobil fiyatlarında yüzde 50 düşüş ise...
Otomobil satın almak isteyenler için faizsiz taşıt kredisi seçenekleri sunan katılım bankaları, yeni yıldan önce kredi tekliflerini duyurmaya başladı. İstediği otomobile faizsiz kredi ile ulaşmak isteyen vatandalar, 2. el araç satın alımları için en fazla 10 yaşa kadar ikinci el araçlar için kredi tahsis edilebilecek.
Ayrıca faizsiz ve düşük kar oranları ile sağlanan krediler ile herkesin otomobil sahibi olması hedefleniyor. Türkiye'nin önde gelen katılım bankaları tarafından sunulan ikinci el taşıt kredilerinde esnek ödeme seçeneklerine de yer verildi.
10 yaşa kadar olan ikinci el tüm araçlarda geçerli olmak üzere, araç değerinin yüzde 70'ine kadar kredi tahsis edilecek. Faizsiz ikinci el taşıt kredisi desteği sağlayan bankalar ise şunlardır:
- Vakıf Katılım Bankası
- Albaraka Türk Katılın Bankası
- Türkiye Finans Katılım Bankası
Kuveyt Türk Faizsiz Taşıt Kredisi
Sıfır veya ikinci el otomobil satın almak isteyenler Kuveyt Türk Katılım Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanarak hayallerindeki araçlara kavuşabilecekler. 2. el araçlarda 10 yaşa kadar finansman desteği sağlanması hedeflenmiştir.