Emekliye yüzde 6.5 memura yüzde 5.5 | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
12.3 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6.5 artış yapılacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 5.5 olacak. Peki bu oranlarla güncel emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin 2020 Ocak zammını TAKVİM hesapladı. İşte 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı listesi...
04.01.2020 08:04
- Son Güncelleme: 04.01.2020 08:04
EN AZ 1.258 LİRA
Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 784 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 249 liradan bin 330 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liradan 2 bin 111 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 181 liradan bin 258 liraya yükseldi.
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