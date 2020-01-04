Emekliye yüzde 6.5 memura yüzde 5.5 | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?



EN AZ 1.258 LİRA

Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 784 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 249 liradan bin 330 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liradan 2 bin 111 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 181 liradan bin 258 liraya yükseldi.