25 Kasım 2022 TCMB FAİZ KARARI sonrası TAŞIT KREDİSİ esip savurdu! 5 bin TL taksitle 48 ayda ÖTV MATRAH İNDİRİMLİ 0 araç fırsatı! Ziraat, Garanti...
ÖTV matrah indirimi sonrası araba fiyatlarının düşmesi birçok vatandaşı heyecanlandırdı.
25.11.2022 11:51 - Son Güncelleme: 25.11.2022 11:51
TCMB faiz kararının açıklanmasıyla vatandaşlar bankalar tarafından sunulan kredi faiz oranları da güncellendi. Otomobil fiyatlarının matrah güncellemesiyle 40-80 bin TL inmesinin ardından gelen kredi faiz oranları güncellemesi de otomobil alımında kolaylık sağlayacak. İşte taşıt kredisi faiz oıranları ve klonu hakkında tüm detaylar...
24 Kasım 2022 itibariyle açıklanan TCMB faiz kararı sonrası taşıt kredisi faiz oranları güncellendi.
Hem indirimli araç fiyatları hem de taşıt kredisi faiz oranlarının değişmesiyle araç almak isteyenler arama motorlarına yöneldi.