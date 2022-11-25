25 Kasım 2022 TCMB FAİZ KARARI sonrası TAŞIT KREDİSİ esip savurdu! 5 bin TL taksitle 48 ayda ÖTV MATRAH İNDİRİMLİ 0 araç fırsatı! Ziraat, Garanti...

TCMB faiz kararının açıklanmasıyla vatandaşlar bankalar tarafından sunulan kredi faiz oranları da güncellendi. Otomobil fiyatlarının matrah güncellemesiyle 40-80 bin TL inmesinin ardından gelen kredi faiz oranları güncellemesi de otomobil alımında kolaylık sağlayacak. İşte taşıt kredisi faiz oıranları ve klonu hakkında tüm detaylar...