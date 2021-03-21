İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL
Koronavirüs salgını sürecinde hem işçiyi hem de işvereni korumak amacıyla uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart'ta sona eriyor. Bu tarihten sonra da işçi ve işverenin bazı hakları bulunuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeniasır'da kaleme aldığı yazıda konunun detaylarını yazdı.
Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı. Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.
PRİMLER YATIRILACAK
Normalleşme Desteği kapsamında; korona virüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.