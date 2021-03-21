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İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL

Koronavirüs salgını sürecinde hem işçiyi hem de işvereni korumak amacıyla uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart'ta sona eriyor. Bu tarihten sonra da işçi ve işverenin bazı hakları bulunuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeniasır'da kaleme aldığı yazıda konunun detaylarını yazdı.

21.03.2021 08:23 - Son Güncelleme: 21.03.2021 08:23
İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL

Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması özellikle pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene büyük bir güvence sağladı. İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan işyerlerindeki çalışanların maaşlarını İŞKUR karşıladı. Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar.

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İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL

Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı. Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.

İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL

PRİMLER YATIRILACAK
Normalleşme Desteği kapsamında; korona virüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.

İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL

Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.

İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL

FESİH YASAĞI SÜRÜYOR
İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak. Bu arada Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibariyle sona erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor.