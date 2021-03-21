İşte yeni dönemin detayları! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL

Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı. Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.