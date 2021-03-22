Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! oranlar tamamen değişti, fiyatlar zirveyi gördü!
Altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken aktüel maliyet seviyeleri dikkat topluyor. Altın piyasasından haberdar olmak için bu haberimizin ayrıntılarına göz atabilirsiniz. Altın yatırımcısı yükselen altın maliyetleri karşısında büyük şok yaşadı. Maliyetlerde doruk yolu gözükürken altın yatırımı yapmak isteyenler de araştırmalarına devam ediyor. Altın almalı mı yoksa satmalı mı sorusu yatırımcının gündeminde en önemli madde olarak öne çıkıyor. Tavan yaptı! 22 Mart altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar? Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar
Gram altın maliyetleri görenleri afallamışa çevirdi. Altın oranları tamamen değişti ve yükseliş hareketi başladı. Yalnızca gram altında değil altının ons maliyetinde, yarım altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altın maliyetinde de süratli yükseliş ivmesi dikkatleri çekti. Yatırımcılar yükselen altın maliyetlerine karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini incelerken hür piyasa altın maliyetleri yükselmeye devam ediyor.
Uzmanlar altın fiyatındaki yükseliş hareketinin ons altın fiyatında başlayan yükseliş hareketinden kaynaklandığını söylüyor. Emtia piyasası uzmanlarına göre ons altında yükselişin devam edeceği öngörülürken, gram ve tam altın fiyatları da bu gelişmelerden olumlu yararlanıp fiyatını yeni zirvelere çıkarabilecek potansiyele sahip görülüyor.
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell tarafından TSİ ile gece saatlerinde açıklanan faiz kararı, emtia piyasasını hareketlendirmeye yetti. Faizlerin sabit tutulmasından sonra ons altın fiyatında çok hızlı bir yükseliş başladı ve ABD piyasasının kapanışına kadar devam etti. Bugün de yükselişin devam edeceği beklentisi oluşurken gram altın fiyatı 422 TL'ye kadar dayandı.
ALTIN YORUMLARI VE ANALİZLERİ
Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını söyledi.
Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.